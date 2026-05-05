Real Madrid përçahen dhomat e zhveshjes para Barçës: shuplakë e Rudiger ndaj Carreras

Të dielën në mbrëmje në orën 21:00, Real Madrid do të shkojë në fushën e Barcelonës me vetëdijen se, përveçse në rast fitoreje, rivalët e përjetshëm mund të festojnë titullin e 29-të në historinë e tyre. Një Clasico shumë i tensionuar, pra, që mund të ndiqet edhe në transmetim të hapur në Rete 4, por që “Blancos” nuk mund ta përgatisin në mënyrën më të mirë.
Çfarë po ndodh në dhomën e zhveshjes së Real?
Përveç fantazmës së një sezoni pa trofe, Arbeloa duhet të menaxhojë një dhomë zhveshjeje më shumë se shpërthyese. Në pak kohë kanë dalë në dritë disa situata delikate për të cilat flitej prej kohësh, por që vetëm kohët e fundit kanë gjetur konfirmim. Fillimisht përplasja me Dani Ceballos, i cili ka bërë të ditur se ka “kërkuar trajnerit të mos ketë asnjë lloj raporti me të” pas një bisede private me Arbeloa. Më pas rasti Mbappé, me shokët e skuadrës të lodhur nga disa sjellje jo fort profesionale, si udhëtimi – i dëmtuar dhe pranë një ndeshjeje të skuadrës – në Cagliari ditët e fundit.
Çfarë ndodhi mes Rudiger dhe Carreras?
Tani Onda Cero ka raportuar një rast të ri: Antonio Rudiger do të kishte goditur me shuplakë shokun e skuadrës Alvaro Carreras në dhomën e zhveshjes në Valdebebas për shkak të disa sjelljeve që nuk i kanë pëlqyer ish-lojtarit të Romës. Të dy janë ndarë nga shokët e skuadrës. Carreras ishte tashmë në shënjestër të Arbeloa-s për disa sjellje jo profesionale.