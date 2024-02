Real Madrid lajmëron “të reja nesër”: aludimi merengues të çon vetëm te një emër

Pak orë pas përfundimit të afatit kalimtar të dimrit dhe disa orë para ditës në të cilën lojtarët e të cilëve skadon kontrata do të lirohen, Real Madrid trondit botën sociale me një postim të fshehtë. Blancos në mënyrë misterioze njoftojnë “lajme të rëndësishme” që do të vijnë “nesër”. Fjalë që tërbuan plotësisht fantazinë e tifozëve.

Të gjithë menjëherë menduan te emri më i përfolur: Kylian Mbappé. Sipas asaj që raporton Bild, francezi do të fitojë 70 milionë në Madrid në 5 sezone. Komentet vërshuan me breshëri, por siç shpjegon Marca, në vend të kësaj është diçka krejt tjetër. Real Madrid po bëhet gati për shpalljen e një sponsori të ri, që do të shfaqet në fanellat e Los Blancos.