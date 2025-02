Real Madrid i persekutuar nga një “skandal botëror”: deklaratë e fortë ndaj arbitrave

Fjalë të rënda si gurë kanë ardhur nga Real Madrid në drejtim të sistemit të arbitrimit. Pas vendimeve kontroverse gjatë humbjes së ekipit të Ancelottit kundër Espanyolit, klubi madrilen ka lëshuar një deklaratë zyrtare tepër të ashpër për t’u ankuar sërish, madje edhe ndaj Federatës Spanjolle të Futbollit. Në deklaratë thuhet se “vendimet kundër Real Madridit kanë arritur një nivel manipulimi dhe falsifikimi të garës që nuk mund të injorohet më”.

Pse Real Madrid e quajti skandal botëror humbjen ndaj Espanyolit?

Gjithçka nisi kryesisht nga fakti që mbrojtësi i Espanyolit, Carlos Romero, nuk u përjashtua me karton të kuq për një ndërhyrje të rëndë ndaj Mbappé. Një faull i ashpër dhe i rrezikshëm u ndëshkua vetëm me karton të verdhë. Për më tepër, ky vendim u kthye në një ironi të hidhur për madrilenët, pasi Romero më pas shënoi golin e fitores për Espanyolin. Real Madrid, që prej kohësh ndihet i përndjekur nga vendimet e arbitrave, e quajti këtë një “skandal botëror”, duke e titulluar kështu edhe faqen e tyre zyrtare, e cila përmbante imazhe të kontaktit të dyshimtë. Por nuk mbaron me kaq. Pasi Ancelotti dhe lojtarët shprehën pakënaqësitë e tyre, klubi mori një pozicion edhe më të fortë zyrtar. Gjithashtu, performanca e VAR-it në këtë rast nuk u pa aspak si ndihmëse.

Letra e protestës e Real Madrid drejtuar Federatës

Në letrën e dërguar Federatës si protestë, klubi e cilëson arbitrimin si “skandaloz”. Në të shkruhet: “Ngjarjet që ndodhën në këtë ndeshje kanë kaluar çdo kufi të gabimeve njerëzore apo interpretimit arbitrar. Ajo që ndodhi në stadiumin RCDE përfaqëson kulmin e një sistemi arbitrimi tërësisht të diskredituar, ku vendimet kundër Real Madridit kanë arritur një nivel manipulimi dhe falsifikimi të garës që nuk mund të injorohet më. Dy vendimet më të rënda të kësaj ndeshjeje theksuan edhe një herë standardet e dyfishta me të cilat gjykohet Real Madrid.”

Më pas, klubi hyn në detaje mbi rastin e diskutueshëm: “Faulli brutal ndaj Kylian Mbappé, nga pas, në pulpë dhe pa asnjë mundësi për të luajtur topin, i kryer në minutën e 60-të nga lojtari i Espanyolit, i cili më vonë shënoi golin e fitores për ekipin e tij, meritonte një përjashtim të menjëhershëm, siç e ka treguar edhe shtypi botëror. Megjithatë, arbitri Alejandro Muñiz Ruiz vendosi ta ndëshkonte vetëm me një karton të verdhë, dhe as VAR-i, me Javier Iglesias Villanueva si përgjegjës, nuk ndërhyri për të korrigjuar një vendim qartësisht të gabuar, duke lënë të pandëshkuar një episod që, në çdo kompeticion tjetër, do të sillte një sanksion shembullor.”

Real Madrid kërkon audion e komunikimit me VAR

Për këtë arsye, Real Madrid kërkon që Federata Spanjolle e Futbollit (RFEF) të dorëzojë menjëherë audion e VAR-it për episodet kyçe të ndeshjes: “Duke marrë parasysh seriozitetin e situatës, Real Madrid kërkon që RFEF të dorëzojë menjëherë audion e komunikimit mes VAR-it dhe arbitrit kryesor në dy raste specifike:

• Audion e bisedës mes VAR e arbitrit kryesor në momentin e ndërhyrjes së Carlos Romero ndaj Kylian Mbappé.

• Regjistrimin e komunikimit mes VAR-it dhe arbitrit në episodin e golit të anuluar të Vinicius Jr.

• Çdo bisedë mes anëtarëve të dhomës së VAR-it për të dyja këto raste.”*

Akuza ndaj sistemit të arbitrimit spanjoll

Real Madrid e përdori këtë rast për të rikthyer edhe një herë në vëmendje ankesat e tyre të mëparshme për vendime të përsëritura kundër tyre: “Ky skandal arbitrar nuk është një rast i izoluar. Sistemi i arbitrimit në Spanjë është plotësisht i papërsosur dhe i ndërtuar në mënyrë strukturore për t’u vetëmbrojtur, me mbështetjen e Komiteteve Disiplinore që varen nga vetë RFEF, të cilat në mënyrë sistematike refuzojnë të ndëshkojnë arbitrat, të modifikojnë sanksionet e padrejta dhe, në fund të fundit, të ruajnë një sistem që tashmë është cilësuar si mashtrues nga gjykatat e zakonshme. Problemet e thella strukturore të arbitrimit spanjoll janë bërë të dukshme vitet e fundit, me zbulime që kanë treguar praktika të papajtueshme me transparencën dhe paanshmërinë që duhet të drejtojë garat. Megjithatë, pavarësisht përmasave të skandalit dhe humbjes së besueshmërisë së sistemit, nuk ka pasur asnjë reformë të vërtetë apo ndëshkim efektiv”.

Në këtë mënyrë, Real Madrid jo vetëm që kërkon transparencë për episodet e fundit, por edhe ngre alarmin për një problem më të madh brenda sistemit të arbitrimit spanjoll.