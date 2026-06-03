Real Madrid i grabit Interit Dumfries: spanjollët paguan minimumin, pa negociuar fare

Denzel Dumfries është gati të largohet nga Inter pas pesë sezonesh. Real Madrid ka përshpejtuar për anësorin holandez dhe ka zgjedhur rrugën më të thjeshtë: të paguajë klauzolën e lirimit prej 20 milionë eurosh të përfshirë në kontratën e lojtarit.
Një shifër shumë e ulët krahasuar me rendimentin që ka pasur lojtari i krahut zikaltër në vitet e fundit dhe, mbi të gjitha, krahasuar me çmimet e tregut ndërkombëtar për një profil me përvojën e tij. Operacioni, tashmë i përcaktuar në detaje, nuk parashikon një negociatë të vërtetë me Inter. Klubi milanez mund vetëm të marrë në konsideratë vullnetin e klubit madrilen për të paguar shumën e parashikuar nga klauzola.
Holandezi 30-vjeçar, i cili kishte rinovuar kontratën me zikaltërit, kishte siguruar kështu një rrugëdalje të qartë: një klauzolë të përballueshme për klubet më të mëdha europiane dhe të vlefshme në një periudhë të caktuar kohore. Për Inter është një largim i rëndë. Dumfries kishte mbërritur në Milano në verën e vitit 2021, menjëherë pas shitjes së Hakimi te PSG, me detyrën jo të lehtë për të trashëguar një rol shumë të rëndësishëm.
Pas një periudhe të parë përshtatjeje, ish-lojtari i PSV-së u bë një pikë fikse në krahun e djathtë: vrapim, forcë fizike, depërtime në shtyllën e dytë dhe gola vendimtarë në ndeshjet më të rëndësishme. Në pesë vite ai përjetoi të gjithë ciklin e fundit të Interit, nga titujt kampionë deri te finalet europiane.
Real Madrid i Perez ndryshon krahun e djathtë
Real Madrid ka zgjedhur Dumfries sepse kërkonte një mbrojtës krahu tashmë të gatshëm, fizikisht të fortë, me eksperiencë ndërkombëtare dhe që mund të blihej pa ankande. Klauzola prej 20 milionë eurosh e ka bërë operacionin jashtëzakonisht të leverdishëm për Florentino Perez, i cili po ndërton një fushatë agresive transferimesh edhe në funksion të zgjedhjeve presidenciale të klubit.
Presidenti dëshiron të paraqitet para anëtarëve me një Real të rinovuar, konkurrues dhe të ndërtuar për t’u rikthyer menjëherë dominues pas një sezoni të vështirë. 30-vjeçari nga Roterdami nuk është goditja klasike galaktike, por është një blerje shumë funksionale: ai njeh Champions League, ka eksperiencë në nivelet më të larta dhe mund të japë menjëherë thellësi dhe fuqi në krahun e djathtë, një zonë e fushës që për vite me radhë ka qenë pronë e Daniel Carvajal, i cili më 30 qershor do të largohet nga “Los Blancos”.
Kush do ta zëvendësojë te Inter
Për Inter tani hapet problemi i zëvendësimit (jo rastësisht në këto ditë po shtyn fort me Atalantën për Marco Palestra). Largimi i holandezit sjell të ardhura, por lë një boshllëk të dukshëm teknik në një zonë të fushës thelbësore për sistemin zikaltër. Shitja nuk habit për dinamikat kontraktuale, por bën bujë për çmimin: 20 milionë euro për Dumfries janë një mini-klauzolë që Real Madrid nuk e ka lënë t’i shpëtojë.