Real Madrid gati për sfidën, Ancelotti: “Mund të jetë nata magjike, Bayern më mirë se ne në Mynih”

Pasi triumfoi në La Liga falë humbjes së Barcelonës ndaj Girona, Real Madrid tani është në ndjekje të finales së Champions League. Në Bernabeu duhet mposhtur Bayern Munich. “Ne duhet të përpiqemi të bëjmë më të mirën. Kemi një mundësi të madhe për të arritur sërish në finale. Duke marrë parasysh vështirësitë, të cilat janë të shumta – shpjegoi Carlo Ancelotti në konferencën për shtyp -. Si klube janë të ngjashëm, kanë një histori të madhe dhe shumë suksese. Mendoj se ne e respektojmë njëri-tjetrin ashtu siç duhet. Duhet të jetë kështu, sepse në ndeshjen e parë ata bënë shumë mire, më mirë se ne”.

Ancelotti nuk ka frikë nga efektet e euforisë pas fitores në La Liga. “Ne jemi shumë të emocionuar sepse mund të jetë një tjetër natë magjike për ne. Por nuk ka optimizëm. Jemi të vetëdijshëm për vështirësitë.”

Për motivimin e ekipit. “Sot ia vlen të përjetohet. Me gjithë entuziazmin e botës. Ky është një motivim shumë i madh. Para ndeshjes ka një lloj shqetësimi, pak frikë. Përgatitja për një gjysmëfinale është spektakolare. Të jep shumë motivim”.

ELOZHE PËR BAYERN

Për mënyrën e përballimit të ndeshjes ndaj Bayern dhe evitimit të kundërsulmeve kundërshtare. “Këto dy ekipe në tranzicion bëjnë shumë mirë. Janë dy skuadrat më të rrezikshme në Evropë në këtë kuptim. Tranzicionet mund të shmangen me një balancë të mirë. Rreziku mund të menaxhohet”.

Nëse Bayern i ngjan më shumë si skuadër Real Madrid. “Po, është i ngjashëm. Ata kanë lojtarë me shumë përvojë në klub – shtoi Ancelotti -. Nëse ka kohë shtesë, do t’i luajmë”. Së fundi, si do ta përshkruante veten si trajner, Ancelotti shprehet. “Unë mendoj se filozofia është që ideja jote duhet të përshtatet me lojtarët. Unë nuk dua një ekip me një identitet të vetëm”.