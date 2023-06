Real Madrid e Barça nuk mund të përdorin më El Clasico për të sponsorizuar sfidat mes tyre

Gjykata spanjolle e Patentave dhe Markave ka vendosur që Real Madrid dhe Barcelona nuk do të mund të përdorin më markën El Clasico për të nxjerrë në pah përplasjet mes dy skuadrave më të suksesshme në Spanjë. Real Madrid dhe Barcelona pësojnë kështu një humbje në frontin ligjor, që i godet të dy klubet e famshme. Gjykata spanjolle e Patentave dhe Markave në fakt ka refuzuar kërkesën e bërë nga Blancos në emër të të dy klubeve. Idea ishte për të mundësuar përdorimin e El Clasico për të sponsorizuar ndeshjet mes dy skuadrave.

S’ka më marketing apo reklama nga ana e të dy skuadrave me termin që tifozët e futbollit kanë përdorur gjithmonë për të përcaktuar sfidat e lavdishme mes dy skuadrave më të titulluara në Spanjë. Një sfidë që kishte dhe ka shumë implikime politike, por edhe sportive, por që nuk mund të quhet El Clasico.

🚨 BREAKING: Real Madrid and Barcelona can no longer call their games "El Clásico".

The Spanish Patent & Trademark Office denies Real Madrid's appeal to use the name due to risk of confusion with the same brand that La Liga has been using.

LA LIGA IS A F*CKING MESS! 🤮 pic.twitter.com/zjNf2NH8PR

— Barstool Football (@StoolFootball) May 26, 2023