Real Madrid beson në përmbysjen ndaj Arsenal, Ancelotti: “Mund ta përmbysim”

“Kemi cilësitë për ta përmbysur këtë përballje, bashkë me përkushtimin, përvojën dhe tifozët. Burimet i kemi, dhe tani është momenti për të dhënë maksimumin. Nga ana mendore jemi shumë mirë dhe duhet të kemi një kontroll të mirë të ndeshjes”. Kështu u shpreh Carlo Ancelotti, trajneri i Real Madrid, duke folur në prag të ndeshjes së kthimit të çerekfinaleve të Champions League kundër Arsenal, që në ndeshjen e parë fitoi 3-0.

Vendimtare do të jetë shtytja e tifozëve madrilenë. “Bernabéu është magjik dhe të gjithë e dinë që ka një atmosferë të veçantë. Nesër do të na nevojitet nga pak prej gjithçkaje – shtoi ai – cilësi dhe një paraqitje e plotë, si në aspektin fizik ashtu edhe atë të skuadrës. Asnjë nga këto gjëra nuk mund të shkojë keq. Do të përpiqemi të zhvillojmë një ndeshje me kokën, me zemrën dhe me… ko*et, siç thotë Alcaraz. Në aspektin mendor jemi shumë të mirë. Duhet të kemi një kontroll të mirë të lojës.”

“Ngriti zërin”

Më pas trajneri nga Reggiolo e analizon ndeshjen nga aspekti mendor: “Motivimi ekziston, dhe tani dua që lojtarët të jenë të qetë para ndeshjes. Jam i sigurt që do të japim maksimumin”, deklaroi më tej Ancelotti. Sipas disa zërave, trajneri i “Blancos” do ta rrezikonte stolin në rast eliminimi. Një hipotezë që italiani e mohon: “Ndeshje vendimtare për të ardhmen time? Nuk mendoj.”

Pastaj mbyllja i dedikohet Mbappé-së, fantazmës në “Emirates” dhe i përjashtuar në kampionat pas një faulli të dhunshëm: “Është i mërzitur, i zhgënjyer nga ajo që ndodhi. Dje u stërvit shumë mirë, shumë i motivuar. Kemi nevojë për të, nuk duhet vetëm të mbrohemi, duhet të shënojmë gola. Më shumë se kurrë, kemi nevojë për golat e tij nesër. Gjëja më e rëndësishme është të kemi një kontroll të mirë të ndeshjes dhe të përpiqemi të bëjmë më të mirën që në fillim. Kur ke një kontroll të mirë të lojës, mund të shënosh në çdo moment.”

BELLINGHAM: “DUAM TË BËJMË HISTORI NË KLUB”

Edhe Jude Bellingham, një nga yjet e Real Madrid, foli në prag të përballjes me londinezët: “Përmbysje? E kam dëgjuar një milion herë, kam parë shumë video… na motivon shumë. Është një mbrëmje e krijuar me masë për Real Madridin”, tha mesfushori anglez, duke iu referuar faktit që fjala “remuntada” është shumë e përdorur në dhomat e zhveshjes së Realit në prag të ndeshjes së kthimit të çerekfinales së Ligës së Kampionëve. “Është diçka që njerëzit e njohin mirë, dhe nuk ka nevojë të shtosh më tepër. Duam të kontribuojmë në historinë e klubit, dhe nesër është një ditë e rëndësishme për ne”, shtoi mesfushori.

“Duhet të tregojmë shumë më tepër sesa në ndeshjen e parë. Kemi nevojë për më shumë përkushtim dhe një kuptim më të mirë të asaj që kërkon loja, bashkë me më shumë qartësi në kalimet/transicionet – përfundoi ai – kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për një aspekt. E dimë që mund të luajmë shumë më mirë. Një gjë është të humbasësh, një tjetër të mos mësosh. Duhet të besojmë te skuadra dhe te aftësitë tona.” Pastaj ish-lojtari i Dortmund zbulon prapaskenën: “Që nga momenti kur hipëm në autobus në Londër, të gjithë besonim në përmbysje. Do të hyjmë në fushë duke menduar që rezultati i vetëm i mundshëm është përmbysja. Kemi besim sepse është në ADN-në e klubit.”