Reagon për herë të parë pas dënimit Hashim Thaçi: Nuk kam bërë asnjë shkelje

Një ditë pas vendimit të shkallës së parë në Hagë, që dënoi me gjithsej 81 vite burg katër ish-krerët e UÇK-së, ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social X avokati kryesor i Hashim Thaçit.
Në reagimin e tij, avokati thotë se Thaçi shpreh mirënjohjen për mbështetjen që ai, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar. Ai gjithashtu u bën thirrje qytetarëve të Kosovës të mbeten paqësorë në përgjigje të vendimit.
Mbrojtja e Thaçit ka bërë të ditur se do ta apelojë aktgjykimin e shkallës së parë pranë Panelit të Apelit të Dhomave të Specializuara të Kosovës, duke pretenduar se në vendim ka pasur “gabime të rëndësishme në ligj dhe në fakte”, të cilat, sipas saj, kanë cenuar drejtësinë e procesit gjyqësor.
Sipas mbrojtjes, gjatë gjithë gjykimit janë ngritur shqetësime lidhur me drejtësinë procedurale, veçanërisht për shtrirjen e pyetjeve të bëra drejtpërdrejt nga anëtarët e Panelit të Gjykimit. Avokatët pretendojnë se mënyra e ndërhyrjeve gjyqësore “nuk krijonte përshtypjen e paanshmërisë” dhe se ato kanë tejkaluar kufirin e kërkimit neutral të së vërtetës.
Mbrojtja pretendon gjithashtu se gjetjet e Panelit të Gjykimit për fajësinë përtej dyshimit të arsyeshëm janë mbështetur në prova të pamjaftueshme dhe të pakonfirmuara.
Reagimi i plotë:
Hashim Thaçi dëshiron të shprehë mirënjohjen e tij të sinqertë për mbështetjen e madhe që ai, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë marrë nga populli i Kosovës dhe nga komuniteti ndërkombëtar, dhe u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të mbeten paqësorë në përgjigje të padrejtësisë së djeshme.
Avokatët e z. Thaçi do ta apelojnë Aktgjykimin e djeshëm të Shkallës së Parë pranë Panelit të Apelit të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK), duke pretenduar se ka pasur gabime të rëndësishme në ligj dhe në fakte, të cilat kanë cenuar drejtësinë e procesit gjyqësor.
Gjatë gjithë gjykimit, Mbrojtja ka ngritur vazhdimisht shqetësime lidhur me drejtësinë procedurale, përfshirë shtrirjen e gjerë të pyetjeve të parashtruara drejtpërdrejt nga anëtarët e Panelit të Gjykimit, në një mënyrë që nuk krijonte përshtypjen e paanshmërisë. Mbrojtja qëndron në qëndrimin se ndërhyrjet gjyqësore kanë tejkaluar kufirin e kërkimit neutral të së vërtetës, duke cenuar përshtypjen e paanshmërisë që kërkohet sipas standardeve ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo mungesë paanshmërie tashmë përshkon edhe Aktgjykimin e Panelit të Gjykimit.
Mbrojtja argumenton se gjetjet e Panelit të Gjykimit për fajësinë përtej dyshimit të arsyeshëm mbështeten në prova të pamjaftueshme dhe të pakonfirmuara. Për më tepër, dje Paneli i Gjykimit deklaroi publikisht se z. Thaçi ishte i përfshirë në vrasjen e Behajdin Allaqit, pasi më parë kishte urdhëruar të gjitha palët në këtë çështje që të mos diskutonin publikisht rastin e z. Allaqit në seancat gjyqësore dhe pasi kishte urdhëruar që të gjitha provat lidhur me këtë rast të mbaheshin konfidenciale.
Kësisoj, Paneli i Gjykimit e ka shpallur publikisht fajtor z. Thaçi për një vrasje, ndërkohë që provat mbi të cilat është mbështetur ky përfundim janë mbajtur të fshehura nga shqyrtimi publik. Z. Thaçi do ta mirëpriste një shqyrtim të tillë publik të provave.
Mbrojtja do t’i apelojë vendimet e Panelit të Gjykimit për shkelje të të drejtave të tij themelore për një gjykim të drejtë, të garantuara me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetutën e Kosovës. Z. Thaçi mohon shprehimisht çdo përfshirje në vrasje.
Respektimi i standardeve rigoroze të drejtësisë procedurale është thelbësor për ruajtjen e besimit të publikut në institucionet ndërkombëtare të drejtësisë penale. Mbrojtja do ta dorëzojë zyrtarisht Njoftimin e Apelit për të korrigjuar këto gabime faktike, ligjore dhe procedurale pranë Panelit të Apelit.
Hashim Thaçi wishes to express his sincere appreciation for the outpouring of support he and Kadri Veseli, Rexhep Selimi and Jakup Krasniqi have received from the people of Kosovo and internationally, and calls upon Kosovo’s citizens to remain peaceful in response to yesterday’s…
— Luka Misetic (@MiseticLaw) September 17, 2026