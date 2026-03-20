Reagimi viral i Neymar kur dëgjon listën e Brazilit: “Ancelotti… po unë?”

Neymar Jr dhe Carlo Ancelotti po japin jetë një telenovele që ka mbërthyer gjithë popullin brazilian: a do ta grumbullojë trajneri për Botërorin 2026 yllin brazilian? Për momentin përgjigjja është “jo” dhe ylli, sot te Santos, nuk e ka pritur mirë. Ai publikoi një video, që u bë menjëherë virale, ku shfaqet fillimisht i habitur dhe i pabesueshëm, më pas dukshëm i pakënaqur për listën e lexuar nga Ancelotti në transmetim live, në prag të dy miqësoreve të ardhshme, ku mes sulmuesve mungon pikërisht ish-lojtari i Barçës dhe PSG-së.
“Mirë… le të fillojmë tani ceremoninë e grumbullimit të kombëtares braziliane për dy miqësoret këtu në mars.
Fjalën ia kalojmë trajnerit tonë të kombëtares, Carlo Ancelotti, me listën e 56 lojtarëve”. Kështu nis audio që del nga smartfoni i Neymar, i cili është filmuar gjatë një seance masazhi nga fizioterapisti i tij, pikërisht në momentin kur trajneri i Brazilit po komunikonte live emrat e të grumbulluarve për dy miqësoret në program, të dobishme për përgatitjen drejt Botërorit 2026. “Mirëdita…” nis Ancelotti, “Sulmues: Hendrik, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique… Mateus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinicius Junior… faleminderit”. Më pas video ndërpritet, me Neymar që thotë me një ton pothuajse shpotitës: “Ancelotti… po unë?”
Një moment i lehtë që shumë shpejt lë vend për një pamje shumë më të zymtë: Neymar, pas habisë fillestare, e përpunon menjëherë mosgrumbullimin dhe fytyra e tij errësohet, bëhet serioze. “Sapo përfunduam ceremoninë e grumbullimit të kombëtares sonë… dhe ne nuk jemi grumbulluar…” nis të reflektojë me zë të lartë, për të kërkuar më pas anën pozitive në një moment zhgënjimi të plotë: “Jam i trishtuar, sigurisht, por është ajo që kam thënë dje: të jem apo jo, gjithmonë do ta mbështes kombëtaren time. Dhe tani është gjithçka në rregull. Vazhdon të punoj për t’u përmirësuar në çdo aspekt, kështu që nëse do të ketë një mundësi, do të jem gati”.
Essa foi a reação do Neymar ao ver a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia.
March 18, 2026
Problemet mes teknikut Ancelotti e Neymar, Botërori në rrezik
Mes Ancelottit dhe Neymar duket se nuk ka pasur kurrë një ndjesi të vërtetë që nga momenti i parë kur ish-trajneri i Realit mori drejtimin e kombëtares më të suksesshme, Brazilit. Që në fillim ai ka grumbulluar shumë lojtarë, disa jashtë radarit të trajnerëve të mëparshëm, me synimin e qartë për të zgjeruar bazën e futbollistëve kandidat për Botërorin. Një zgjedhje që Ancelotti e ka bërë menjëherë dhe e ka vazhduar edhe sot, me grumbullime në kufijtë e papëlqyeshmërisë, ku ka lënë jashtë me radhë edhe yje absolutë në vend si Vinicius apo Rodrygo. As Neymar nuk është kursyer: dhe pak më shumë se tre muaj nga fillimi i turneut, mungesa e tij nis të bëjë shumë zhurmë.