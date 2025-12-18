Reagimi i Luis Enrique kur i përmendin numrin e titujve të PSG: diçka nuk përputhet

Fitorja e Kupës Interkontinentale është trofeu i gjashtë i fituar nga Paris Saint-Germain, që mbyll rrugëtimin e gjatë sportiv të sezonit të kaluar. Gjashtë… e megjithatë, në konferencë për shtyp, pas suksesit me penallti ndaj Flamengos (falë Safonov që priti plot 4 goditje nga pika e bardhë), llogaritë nuk dalin. “E përfundove sezonin me katër tituj dhe një finale të humbur. Si do ta përkufizoje? A është ndoshta më i miri i karrierës sate?” Luis Enrique shikon rreth e rrotull, buzëqesh, heziton, për një çast duket sikur ka keqkuptuar, jep përshtypjen se po rifillon llogaritjet, pastaj kthen kokën nga një bashkëpunëtor, bën një shenjë mirëkuptimi dhe sulmon. Po, janë gjashtë tituj të fituar dhe ia tërheq veshin (metaforikisht) gazetarit që kishte harruar nja dy. “Katër tituj… jo. Hajde, hajde… duhet të shtosh disa”.
Trajneri i PSG-së qorton gazetarin: “Ke harruar dy”
Luis Enrique përdor një ton sarkastik për t’iu përgjigjur reporterit që, duke bërë shumën e titujve të sezonit të kaluar, kishte lënë dy rrugës. Përmend finalen e Kupës së Botës për Klube të humbur kundër Chelseat në SHBA dhe ushqen hutimin e trajnerit që e kupton menjëherë gabimin. “Ke harruar dy, apo jo? – thotë trajneri i Paris Saint-Germain –. E di që AS (referenca ironike ndaj gazetës spanjolle, shën. red.) më do shumë, por të më heqësh dy trofe… kujdes se këtë PSG-ja nuk ta fal”.
Pasi kalon sikleti i momentit, trajneri e plotëson përgjigjen: “Gjashtë trofe, nuk është aspak keq. Por duhet të vazhdojmë. Kemi treguar identitet dhe dëshirë për të fituar trofe. Kjo është mentaliteti ynë: të vazhdojmë të fitojmë dhe të bëjmë histori”.
Sa trofe ka fituar vërtet PSG-ja dhe pse nuk është një ‘sestuplo’
PSG-ja ka fituar vërtet gjashtë trofe, por ky varg i jashtëzakonshëm fitorejesh nuk mund të quhet ‘sestuplo’. Në ç’kuptim? Francezët kanë fituar Champions League-n, Ligue 1, Kupën e Francës, Superkupën e Francës, Superkupën e UEFA-s dhe tani edhe Kupën Interkontinentale, por nuk bëhet fjalë për një sestuplo si ata të Barcelonës së Guardiolës në 2008-2009 dhe Bayern Mynihut të Flick-ut në 2019-2020, sepse ato skuadra fituan të gjitha garat ku morën pjesë. PSG-ja, që e humbi Kupën e Botës për Klube, nuk arriti ta realizojë këtë arritje. Ka gjashtë tituj, por jo atë që tradicionalisht njihet si sestuplo.
Quand un journaliste oublie deux trophées à Luis Enrique… le coach parisien le reprend direct 😅😬 pic.twitter.com/wItTztmlqh
— RMC Sport (@RMCsport) December 17, 2025
Luis Enrique e pyetja e sikletshme për Safonov e Chevalier
Paraqitjet e jashtëzakonshme të portierit rus, i cili deri dy vite më parë ishte në hijen e Donnarumma-s, kanë rihapur vëmendjen mbi çështjen e portierit. Chevalier ishte marrë me miratimin e trajnerit, i cili kërkonte një portier me karakteristika teknike të sakta: pra, që të dinte të luante mirë edhe me këmbë, përveçse të bënte detyrën mes shtyllave. Në konferencë, pas asaj që bëri Safonov, Luis Enrique pyetet se si mendon ta menaxhojë tani këtë dualizëm, sidomos në dritën e disa pasigurive të shfaqura nga Chevalier (i përfunduar në shënjestrën e kritikave edhe për investimin e bërë për të).
“Nuk është momenti për të thënë kush është numri një mes Safonov dhe Chevalier – e pret shkurt trajneri – është momenti që të gjithë ne të përgëzojmë veten, tifozët tanë dhe të vazhdojmë të shkruajmë historinë”.