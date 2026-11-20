Fundi i karrierës së Neymar po kalon në kampionatin brazilian, larg shkëlqimit dhe titujve të mëdhenj mediatikë, edhe për shkak të dëmtimeve të shumta që nuk i kanë dhënë qetësi 34-vjeçarit nga São Paulo pas këputjes së ligamentit të kryqëzuar në vitin 2024, kur aktivizohej te Al Hilal. Në atë periudhë, ish-lojtari i Barcelonës dhe PSG-së kishte hyrë tashmë në fazën e fundit të karrierës, duke pranuar të vazhdonte të luante në Arabinë Saudite, përpara se të pendohej dhe të përpiqej të rikthente futbollistin që kishte qenë dikur, duke u kthyer te Santos. Këtë vit ai është aktivizuar në 28 ndeshje, duke shënuar 10 gola dhe dhënë 8 asistime, por ka marrë gjithashtu plot 10 kartonë të verdhë dhe një të kuq.
Neymar është vazhdimisht nervoz dhe shpesh reagon ndaj provokimeve të tifozëve kundërshtarë, të cilët i kujtojnë një të kaluar që tashmë nuk ekziston më. E njëjta gjë ndodhi edhe mbrëmjen e kaluar, pas përfundimit të ndeshjes së fituar nga Santos në transfertë kundër Curitiba. Një fitore 1-0, falë golit të shënuar nga Gabigol në minutën e 92’, i cili dërgoi në rrjetë një top të kthyer pas një goditjeje të Neymar, në përfundim të një kundërsulmi të shpejtë. VAR-i e konfirmoi golin, pasi fillimisht ishte sinjalizuar pozicion jashtë loje.
Coritiba 0x1 Santos
⚽ Gabigol
Validado pelo VAR
🏆 Brasileirão | 35ª rodada https://t.co/wzHhjxpUbv
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 19, 2026
Fitorja në stadiumin Couto Pereira e çoi Santos në kuotën e 50 pikëve, në vendin e tetë të Brasileiraos, ku kryeson Flamengo me 79 pikë. Skuadra bardhezi po lufton për një vend në Copa Libertadores, ndërsa Coritiba renditet në vendin e 13-të dhe vazhdon të jetë në rrezik, pasi ka vetëm 4 pikë më shumë se zona e rënies nga kategoria. Për më tepër, kalendari i saj në ndeshjet e fundit është i vështirë. Neymar ishte rikthyer në formacionin titullar pas dy ndeshjeve pezullim dhe në fushë u përpoq të jepte kontributin e tij, duke treguar shkëndija të futbollistit që ka qenë dikur, deri në përfshirjen e drejtpërdrejtë në golin e fitores.
Neymar Jr em noite de… Neymar Jr! 🌟 https://t.co/9E3iuUXq43
— Santos FC (@SantosFC) November 19, 2026
Çfarë ndodhi në fund të Curitiba-Santos, reagimi i Neymar
Ish-shtylla e kombëtares braziliane pati gjithashtu disa momente tensioni në fushë me kundërshtarët, një paralajmërim për atë që do të ndodhte më pas me tifozët, pas vërshëllimës përfundimtare. Neymar u filmua teksa debatonte ashpër me disa tifozë të Coritibas në tribunë. Dukshëm i irrituar, ndoshta për shkak të provokimeve që kishte marrë, ai u përgjigj me fyerje dhe parashikoi rënien e kundërshtarëve nga kategoria: “Do të përfundoni në Serie B, idiotë! Shkoni në djall! Duhet të më respektoni, skuadër e vogël e m*ti!”.
Neymar, após Coritiba 0x1 Santos:
"Não f*de! Tu vai pra B, seu otário! Chupa! Você tem que me respeitar, me respeita! Time pequeno do car****!"
📹 @geglobo https://t.co/CCbbEqLiM6
— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 19, 2026
Krejt ndryshe kishte qenë episodi i ndodhur në pjesën e parë, kur një tifoz i ri i Coritibas kishte hyrë në fushë për t’iu afruar Neymar. Ky i fundit e kishte pritur me ngrohtësi, përpara se të ndërhynte siguria.
Neymar defendendo seu fã torcedor do Coritiba. ❤️ https://t.co/Fwvah95ILb
— njdeprê – marlon (@njdmarlon) November 18, 2026