Reagimi epik i Neymar pasi humb 1 milionë dollarë (VIDEO)

Ylli i Paris Saint-Germain, i anashkaluar për shkak të lëndimit, humbi 1 milione $ në një hark kohor prej një ore, ndërsa transmetohej drejtpërdrejt në Twitch.

Ikona braziliane Neymar Jr pati një natë të vështirë. Fillimisht iu hakua llogaria e tij në Twitter dhe më pas humbi një shumë të madhe parash, 1 milion euro. “Oh f**k,” tha ai, duke u shpërthyer me shaka përpara se të shpërthente duke qeshur. “Unë do ta vendos të tijën në YouTube,” tha ai me shaka. Një nga shokët e tij lojtarë tha se ai shkoi “nga një milion në zero në 60 minuta”.

Ambasadori i PokerStars Neymar është parë më parë duke konkurruar në European Poker Tour. “Kur nuk jam duke luajtur futboll, më pëlqen të luaj letra”, tha ylli i PSG-së shumë kohë më parë. “Konkurrimi me miqtë e mi është një pasion i madh i imi, më pëlqen ndjenja e komunitetit, argëtimi dhe momentet e paparashikueshme që mund të ndodhin në çdo lojë.”

Disa profile të mediave sociale kanë spekuluar se Neymar humbi një milion euro gjatë pokerit në internet si një marifet marketingu, duke inkurajuar lojtarin mesatar të vë baste edhe më të mëdha.