Reagimi absurd i Yamal pas golit nga Lewandowski: nuk feston, por u tërbua me Flick

Barcelona mposhti Atletico Madrid dhe bëri një hap të madh drejt fitimit të La Ligës spanjolle pas humbjes së Real Madrid kundër Mallorca-s. Një fitore e katalanasve e vulosur nga goli i polakut Lewandowski në fund të ndeshjes në Metropolitano. Sulmuesi shfrytëzoi topin e grushtuar nga portieri pas goditjes nga Cancelo duke e shtyrë topin në rrjetë. Gjithçka nisi nga një aksion i Yamal nga e djathta, i cili gjatë gjithë ndeshjes e kishte zbukuruar sfidën me lëvizje të klasit të lartë që ndezën publikun në tribuna. Por pas golit të polakut ndodhi diçka e papritur.
Yamal u filmua nga kamerat e DAZN ndërsa, pasi nisi aksionin, pothuajse u ndal. Talenti i Spanjës ndoqi vazhdimin e aksionit dhe kur pa topin të përfundonte në rrjetë, u kthye sikur të mos kishte ndodhur asgjë, pa vrapuar për të festuar me pjesën tjetër të shokëve të skuadrës, disa prej të cilëve madje hynë në fushë nga stoli. Goli u shënua praktikisht në minutën e 90-të dhe për këtë arsye reagimi i lojtarëve katalanas ishte plot entuziazëm. Në fund të ndeshjes më pas, Yamal, pasi doli nga fusha, iu drejtua trajnerit Flick duke bërë një gjest nga fusha.
Lamine Yamal nie cieszył się z bramki Lewandowskiego w w końcówce meczu bo… to nie on go strzelił 🤯
Marokańczyk schodząc do szatni po kolejnym słabym meczu zlekceważył Flicka👇
Oddali klucze od Klubu 18-latkowi i pożałują tego jak wcześniej z Messim 🫠 pic.twitter.com/mP9R7povFK
— mati H. (@mati586386) April 5, 2026
Çfarë ndodhi në fushë me Yamal, pas golit të Lewandowski
Flick donte ta përgëzonte fenomenin e Barcelonës, por Lamine tha diçka që e habiti trajnerin gjerman. Gjatë rrugës drejt dhomave të zhveshjes, lojtari u filmua duke gjestikuluar shumë me José Ramon de la Fuente, trajnerin e portierëve të ekipit të parë dhe anëtar të stafit të Flickut, i cili e shoqëroi drejt tunelit.
Yamal ishte i shqetësuar, jo tamam i lumtur dhe fakti që nuk festoi pas golit të polakut ringjall histori të vjetra për raportin mes dy lojtarëve. Cubarsi, pas golit të Lewandowskit dhe reagimit të Yamal, vrapoi pikërisht drejt këtij të fundit, ndoshta për ta bindur që të festonte me shokun e skuadrës, por talenti spanjoll refuzoi.
See how Lamine Yamal spoke to Hansi flick, very very disrespectful and arrogant but because it’s not Vinicius no one is talking about it
— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) April 5, 2026
Flick, në fund të ndeshjes, në konferencë për shtyp, i pyetur për atë që ndodhi, tha: “Mendoj… nuk e di saktësisht se çfarë ishte, por në fund, siç e thashë më parë, kishte shumë emocione në fushë – u përpoq të shpjegonte trajneri i Barcelonës për mediat atë që kishte ndodhur -. Dhe Lamine bëri gjithçka për të shënuar golin e dytë. Ai është perfekt, është fantastik. Sigurisht, jo gjithçka ishte perfekte, por ai provoi gjithçka. Kur ka topin, është gjithmonë i gatshëm dhe kjo është një gjë pozitive. Për mua është kështu.”