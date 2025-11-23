Reagim i lojtarëve të Juves në dhomat e zhveshjes, Spalletti: “Ajo heshtje tha shumë”

Luciano Spalletti e pranon barazimin në Firence, por nuk është i kënaqur me Juventusin e tij. Tre barazime radhazi, duke rifilluar pas pushimit të Kombëtareve me të njëjtin frenim që nuk mund tia lejojë më vetes një skuadër që do të luftojë për objektiva më të mëdha. Kështu, në pasndeshjen e Fiorentina–Juventus, vjen hidhërimi për një mundësi të humbur: “Duhet të ngremë nivelin, të bëjmë më shumë se çfarë është parë në fushë”. Pastaj, zbulimi i asaj që ka parë në dhomat e zhveshjes në fund të ndeshjes: “Heshtja e lojtarëve më tha shumë gjëra dhe më jep shpresë”.
Spalletti e loja e Juves: “Duhet më shumë se ç’treguam në fushë”
Spalletti nuk është i kënaqur sepse donte më shumë dhe e di që kjo Juve duhet të japë më shumë. Pra gota është gjysmë bosh për trajnerin bardhezi: “Mund t’i konfirmoj analizat që kam dëgjuar”, thotë drejtpërdrejt në DAZN. “Sepse realisht kemi bërë gabime cilësie që nuk mund t’i bëjmë, sepse niveli ynë duhet të jetë më i lartë se sa u pa. Duhet ngritur niveli i përgjithshëm për të ardhur në fusha të rrezikshme si kjo dhe për të fituar. Ishte e vështirë sepse Fiorentina donte të reagonte, donte të tregonte se nuk është ajo që është parë deri tani. Por pastaj, ne duhet të bëjmë më shumë dhe absolutisht duhet të ngremë paraqitjen”.
FT |⌛️| Finisce in parità a Firenze. @EASPORTSFC @easportsfcit#FiorentinaJuve pic.twitter.com/xEoyNlwaFn
— JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2025
Spalletti dhe reagimi i lojtarëve: “Heshtja tha shumë, më jep besim”
Kur thotë “ne”, Spalletti nuk përmend emra, nuk ka nevojë për një skuadër që duhet të bëjë grup, bërthamë të fortë në paraqitje dhe në qasje. Dhe ajo që pa në kthimin në dhomat e zhveshjes në fund të ndeshjes është pika e nisjes nga ku duhet të riorganizohen idetë dhe të bëhet më shumë. Trajneri është i qartë dhe i bindur: “Aspiratat janë ato që u thanë kur erdha: lufta për titullin, dhe jo vetë titulli që është diçka ndryshe. Unë mendoj se mund t’i bëj të japin më shumë nga sa pashë sot: heshtja e lojtarëve kur u kthyen në dhomat e zhveshjes më tregon se as atyre nuk u ka pëlqyer ajo që bënë. Më jep masën e asaj që ka ndodhur dhe që nuk janë të kënaqur as ata, dhe më bën të mendoj mirë për atë që duhet të ndodhë në të ardhmen”.
Spalletti dhe koret kundër Vlahovic: “Gjëra pa kuptim në sport”
Pastaj një shënim për episodin më të shëmtuar ndodhur gjatë ndeshjes: korat e turpshme kundër Vlahovic që detyruan Doverin ta ndalte lojën dy herë: “Për korat e tifozëve nuk ka asgjë për të thënë: Dusan është një nga ata që sa më shumë i shkon kundër, aq më shumë reagon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pozitive. Janë gjëra që nuk kanë kuptim në sport dhe sa më shumë mundohemi të bëjmë një hap përpara për të rritur nivelin, aq më shumë e shëmtojmë sportin më të bukur në botë. Po të mos ishte futbolli, jeta do të ishte më e trishtuar, dhe këto gjëra nuk janë të mira.”