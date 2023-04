Raporti i Johnny Depp dhe Orlando Bloom pas gjyqit

Gjatë gjyqit për shpifje të Johnny Depp kundër Amber Heard, fansat nuk mund të mos pyesnin veten se si ndikoi kjo në miqësitë e aktorit të famshëm.

Por brenda kastit të Pirates of the Caribbean, ata kanë vetëm gjëra të mira për të thënë për Depp. Një nga miqtë e tij të ngushtë nga kasti, Orlando Bloom, ka shprehur gjithashtu ndjeshmërinë e tij për jetën shumë të reklamuar të aktorit.

Depp dhe Bloom kanë qenë miq të mirë që kur kanë punuar së bashku në Pirates of the Caribbean. Edhe pse ky i fundit u përball me kritika për portretizimin e Will Turner-it, ai u argëtua duke luajtur përkrah ikonës Jack Sparrow. “Askush nuk kalon nga dera ose në një studio – kushdo që jeni, aktor, regjisor apo producent – duke u përpjekur të bëjë një punë të keqe,” tha Bloom për atë kohë në një intervistë me The Hollywood Reporter.

Në një intervistë tjetër për BBC, Orlando Bloom ka rrëfyer se Depp është një nga heronjtë e tij. “Ishte argëtimi më i madh që kam pasur ndonjëherë,”u shpreh aktori për punën me të në vitin 2003 “Mallkimi i Perlës së Zezë”. “Kam pasur rastin të punoj me një nga heronjtë e mi, Johnny Depp, dhe të shoh se si funksionon ai, gjë që ishte vërtet frymëzuese për mua në këtë fazë të karrierës sime”.

Orlando vlerësoi gjithashtu përkushtimin e Depp për punën e tij. “E dija se ai do të sillte diçka unike, siç bën gjithmonë me rolet e tij. Thjesht nuk e dija se çfarë do të ishte kur ta shihja, dhe ishte fantastike,” shtoi ai. “Për mua, si një aktor i ri, të shoh dikë si Johnny duke krijuar një personazh nga e para është e mrekullueshme”.