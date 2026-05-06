Raporti i DAP: Gratë dominojnë garën për vendet e punës në administratë

Gratë dominojnë garën për vendet e punës në administratën publike, duke përbërë pothuajse dy të tretat e aplikimeve gjatë vitit 2025, sipas të dhënave të fundit nga raporti i Departamentit të Administratës Publike.
Në total, nga 4,602 aplikime unike, 62.7% janë kryer nga femra, ndërsa vetëm 37.3% nga meshkuj.
Raporti i DAP analizon një profil më të gjerë të aplikantëve duke dalë në përfundimin se mosha mesatare e aplikantëve është 33 vjeç, ndërsa për ata që synojnë të hyjnë në shërbimin civil bie në 32 vjeç. Ndërkohë, aplikantët për ngritje në detyrë kanë një mesatare prej 38 vjeç.
Gjatë vitit 2025, u emëruan 654 nëpunës civilë ku pjesa më e madhe, rreth 57.3%, erdhën nga rekrutime të reja, përfshirë pranime në kategorinë ekzekutive dhe emërime nga jashtë shërbimit civil.
Nga këto emërime, 51.2% i përkasin kategorisë ekzekutive, ndërsa 6.1% kategorive të ulëta dhe të mesme drejtuese.
Megjithatë, hyrjet nga jashtë për nivelet drejtuese mbeten të kufizuara, duke zënë vetëm 18.5% të emërimeve në këto kategori. Sistemi i shërbimit civil vazhdon të mbështetet kryesisht në zhvillimin e karrierës së brendshme.
Rreth 59% e lëvizjeve ndodhin brenda të njëjtit institucion, duke treguar një tendencë për promovim ndërkohë lëvizjet nga institucionet e pavarura drejt administratës qendrore mbeten minimale, në vetëm 4%.
Të gjitha pozicionet vakante, gjithsej 934 gjatë vitit, iu ofruan fillimisht nëpunësve ekzistues përmes procedurës së lëvizjes paralele. Kur këto pozicione nuk plotësohen, ato hapen për ngritje në detyrë, duke krijuar një rrugë të dytë.
Në vitin 2025, 277 pozicione u hapën për këtë proces, përfshirë 198 në kategorinë e ulët drejtuese dhe 79 në atë të mesme. Në fund të procedurave, vetëm 13.6% e vendeve vakante u plotësuan përmes lëvizjes paralele. Ndërsa 17.9% u plotësuan përmes ngritjes në detyrë./Monitor.al