Raphinha zbulon se nuk i kishte paratë për vilën: kështu gruaja e tij zbuloi të atin

Raphinha këto javë duhej të përmendej vetëm në kuadër të Botërorit, por aspekti futbollistik kaloi në plan të dytë pas zbulimeve të Vampetës. Ish-futbollisti i Interit dhe kampion bote në vitin 2002 foli për një krizë të rëndë financiare të futbollistit të Barcelonës, i cili pikërisht për këtë arsye do të mendonte për gjithçka tjetër përveç turneut botëror. Nga Amerika e Jugut vijnë edhe të tjera zëra që pjesërisht konfirmojnë problemet ekonomike të sulmuesit, i cili sipas Vampetës po kërkon të transferohet në Arabinë Saudite edhe për të shlyer borxhet.
Raphinha dhe problemet me paratë, si e kuptoi gjithçka
Portal Leo Dias ka publikuar disa informacione për origjinën e situatës së vështirë të sulmuesit të Barcelonës Raphinha, i cili në një moment do të kishte zbuluar se në llogarinë e tij nuk kishte fondet e nevojshme për të blerë një vilë luksoze në Spanjë. Ngjarja daton në vitin 2022, kur sulmuesi, që në atë kohë luante te Leeds United, u transferua te Barcelona për gati 60 milionë euro. Ai dhe bashkëshortja e tij Natalia po kërkonin një banesë dhe gjetën një të tillë me vlerë 10 milionë euro. Por në momentin e pagesës erdhi surpriza e keqe, pasi paratë nuk ishin të disponueshme.
E dyshimtë nga kjo situatë, zonja Raphinha u përpoq të verifikonte kontratat komerciale të bashkëshortit. Kështu zbuloi se futbollisti merrte vetëm 20% të të ardhurave të tij nga reklamat, ndërsa pjesa më e madhe përfundonte në llogaritë e të atit. Ndarja ndikonte edhe te pagat e klubeve, zakonisht të ndara mes pjesës fikse dhe të drejtave të imazhit.
🚨VEJA: O pai de Raphinha teria se beneficiado dos direitos de imagem do jogador, ficando com cerca de 80% dos rendimentos. O atleta descobriu a informação quando tentou comprar uma mansão com a esposa e estava com problemas financeiros, afirma Léo Dias. pic.twitter.com/X91cLEozO2
— CHOQUEI (@choquei) June 25, 2026
Raphinha dhe bashkëshortja e zgjedhja drastike
Një hakmarrje personale për Natalian, e cila akuzohej se ishte përgjegjëse për shpenzime të çmendura, madje edhe nga familjarë të tjerë të bashkëshortit. Gruaja mblodhi të gjithë dhe kërkoi shpjegime, duke çuar kështu në pranimin e përgjegjësive të të atit. Si pasojë, Raphinha ndërpreu marrëdhëniet profesionale me të atin, i cili menaxhonte karrierën e tij së bashku me ish-futbollistin e Barcelonës dhe Portugalisë, Decon.
Gjithçka më pas kaloi në duart e vjehrrit të yllit të Barcelonës, Alexandre Madeira, i akredituar si agjent FIFA. Është pikërisht ai që e asiston në vendimet e jetës së tij profesionale.
Por ajo që pyesin të gjithë në Brazil dhe te Barcelona është nëse Raphinha do të transferohet apo jo te Al Hilal për të përfituar një pagë shumë të lartë. Persona pranë rrethit të tij sigurojnë për qëndrimin në Katalonjë, pavarësisht ofertave saudite. Gjithsesi, gjithçka do të kuptohet pas përfundimit të turneut botëror, për një futbollist që shpreson të rikthehet shpejt në fushë pas dëmtimit të pësuar në ndeshjen e dytë të Brazilit.