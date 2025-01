Rami Malek flet për romancën me aktoren

Rami Malek bëri komente të rralla për Emma Corrin në një intervistë të re me Guardian.

“Është person magjepsës,” tha Malek për aktoren e “The Crown”, 29 vjeç. Sipas Guardian, Malek gjithashtu e quajti Corrin “Em” dhe “partnerja ime ” gjatë intervistës.

Kur gazetari e përshkroi Corrin si të zgjuar dhe të çuditshme, Malek buzëqeshi dhe shtoi: “Na pëlqejnë të çuditshmet”.

Corrin nuk ka folur kurrë publikisht për romancën e saj me Malek. Aktorët konfirmuan lidhjen e tyre në shtator 2023 kur u fotografuan duke u puthur në Londër. Dy javë më vonë, çifti u mbajt për dore duke lënë pas festën e javës së modës në Paris.

Malek ishte në mënyrë të ngjashme privat në lidhje me marrëdhënien e tij me aktoren Lucy Boynton, 31 vjeç, me të cilën u takua nga viti 2018 deri në 2022. Dyshja nuk e konfirmuan kurrë publikisht ndarjen e tyre. Ata u takuan në xhirimet e filmit biografik të Freddie Mercury të vitit 2018 “Bohemian Rhapsody”, i cili i dha Malek një Oscar. Corrin, ndërkohë, nuk ishte në ndonjë marrëdhënie të njohur publike përpara se të takohej me Malek.