Rama thotë se do prezantojë reflektimin për protestën (Me siguri ndonjë portal tjetër)

Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria do të prezantojë brenda pak orësh ose ditësh reflektimin e saj mbi shqetësimet e një pjese të konsiderueshme të shoqërisë, e cila mbështet protestën për t’i kërkuar qeverisë më shumë vëmendje ndaj problematikave të qytetarëve.

“Gjithsesi ne, çështje orësh, ditësh, do të prezantojmë atë që është reflektimi ynë i përgjithshëm mbi këtë që po përpiqet të na thotë një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë, thjesht e vetëm duke simpatizuar një protestë, tek e cila sheh nevojën dhe sheh mënyrën se si ta bëjë qeverinë ende më të vëmendshme”, u shpreh Rama.

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