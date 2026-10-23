Rama thërret në mbledhje “urgjente” ministrat dhe drejtuesit politikë! Çfarë po ndodh tek “Vila e Kuqe”

Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar ditën e sotme një mbledhje me ministrat dhe drejtuesit politikë në rrethe, të Partisë Socialiste. Mësohet se mbledhja është thirrur nga kryeministri dhe ka nisur prej orës 09:00, tek “Vila e Kuqe”.

Nuk dihen ende detajet e plota, por sipas Top Channel një ndër çështjet kryesore që po diskutohet, është urdhri i kreut të qeverisë për dorëheqjen e drejtorëve të administratës shtetërore.

Institucionet qe preken jane, duke nisur nga Doganat, Tatimet, QKB, AMF, AMLF, Kadastra, AKU, ISUV, AKUK, institucionet në varësinë e Ministrisë së Drejtësisë, institucionet e Ministrisë së Kulturës, institucionet Ministrisë së Bujqësisë, institucionet e Ministrisë së Infrastrukturës, institucionet e Ministrisë së Shëndetësisë e kështu me radhë, të gjitha Ministritë që kanë institucione varësie etj.

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