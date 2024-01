Rama ‘shuplakë’ politikave të BE: Greqia merr 400 mijë euro ndihmë, ndërsa ne më pak

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij në mbledhjen me liderët e Ballkanit në Shkup, deklaroi se është dëshpërues fakti që një vend fqinj, anëtar i BE merr 400 mijë euro ndihmë, ndërsa vendet e tjera vetëm 130 mijë.

“Dua të falënderoj miqtë tanë

Rëndësia e kësaj iniciative për vendet dhe stabilitetin paqen e prosperitetin e rajonit.

Dua të falënderoj Kopman, që dëshiron të nxisë procesin.

Para një viti në Tiranë u ballafaqua me një melankoli nga ana ime për integrimin në BE, ishte i duruar dhe dëgjoi atë që ishte frustrimi ynë kryesor, që procesi i integrimit ishte që nëse je anëtar fiton gjithçka, nëse jo nuk fiton asgjë.

Problematika mes asaj që marrin vendet anëtare është dëshpëruese.

Përpjekjet për konvergjencë janë patetike dhe ky është fakt.

Një nga vende fqinje që është pjesë e BE, nga Unioni çdo vit fiton rreth 400 mijë për qytetarët, ndërsa ne marrim rreth 130 për qytetarët. Ky është problemit. Ekziston dëshpërim në këtë drejtim”, tha ai.