Rama: Shqipëria do të furnizohet me gaz amerikan për 20 vjet

Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt forcimit të sigurisë dhe pavarësisë energjetike, përmes një marrëveshjeje strategjike bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Në shënimet e tij të javë në Podkastin “Flasim”, kreu i qeverise u shpreh se marrëveshja parashikon zhvillimin e Qendra Energjetike e Vlorës dhe furnizimin e Shqipërisë me gaz natyror të lëngshëm (LNG) për një periudhë 20-vjeçare.

Rama theksoi se projekti lidhet me transformimin e TEC-it të Vlorës, i cili fillimisht ishte konceptuar për të punuar me naftë, por që do të përshtatet për përdorimin e gazit natyror, duke u kthyer në një burim të qëndrueshëm të prodhimit të energjisë elektrike.

“Nënshkruam një marrëveshje strategjike bashkëpunimi për zhvillimin e Qendrës Energjetike të Vlorës dhe furnizimin me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë, në partneritet të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Pas investimit domethënës për plotësimin dhe transformimin e TEC-it të Vlorës, një strukturë e cila ka nevojë të plotësohet me komponent tjetër, por që ishte ndërtuar të punonte me naftë dhe do të punojë në fakt me gaz, Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes TEC-it të Vlorës do të prodhojë energji elektrike, duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit të saj energjetik.

Bashkë me këtë burim energjie do të rritet ndjeshëm edhe volumi i investimeve të reja, si edhe kapaciteti i Shqipërisë për të ushqyer me energji qendrat kompjuterike të të dhënave apo programet e inteligjencës artificiale, që do të përcaktojnë dekadën e ardhshme.

Vlora do të kthehet kësisoj në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, por qoftë edhe për eksportin e gazit përmes Tap-it, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është dhe investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellësi Transadriatik”, tha Rama.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top