Rama pyetet për Ballukun: Shiu ka punën e vet, ne tonën…

Kryeministri Edi Rama u pyet në shkurt për çështjen ndaj Belinda Ballukut në SPAK. Rama i shmangu komentet duke deklaruar se nuk ka asgjë për të thënë për punën e SPAK.
“Si tha Loro Boriçi? Shiu ka punën e vet ne punën tonë. SPAK ka punën e vet, ne punën tonë. Nuk kam më asnjë koment.
Jetojmë në një sistem ku PS dhe askush tjetër me mua në krye i kemi njohur pavarësinë e plotë drejtësisë.
Njëlloj siç janë tërhequr një herë e një kohë njësitë koloniale nga territoret e tyre, jemi tërhequr edhe ne nga sistemi i drejtësisë” – tha Rama.