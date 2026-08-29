Rama publikon pamje nga takimi me drejtuesit e PS në Tiranë, ja çfarë u diskutua

Edi Rama ka publikuar në Facebook foto nga takimi me deputetët dhe drejtuesit e tjerë të njësive organizative të Partisë Socialiste në Qarkun e Tiranës.
Rama shkruan se gjatë takimit u diskutua për organizimin e “Pranisë Besnike”, metodologjinë e “Besës” dhe sistemin e ri të “PasqyrAlbania”.
“Me deputetët dhe drejtuesit e tjerë të njësive organizative të Partisë Socialiste të Qarkut Tiranë, patëm sot një diskutim të dobishëm për organizimin e Pranisë Besnike, metodologjinë e BESËS dhe sistemin e ri të PasqyrAlbania, duke hedhur një hap të nevojshëm në përgatitjen e sezonit të ri politik të Partisë Socialiste”, shkruan Rama.