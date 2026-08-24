Rama: Protesta ishte një dhuratë e madhe, Shqipëria nuk ka qenë kurrë në shitje

Pas përfundimit të mbledhjes me ministrat në Pogradec, kryeministri Edi Rama deklaroi në një lidhje ‘live’ në Facebook se protestat që vijojnë për 86 ditë, kanë sfiduar realisht qeverinë e tij. “E kuptoj shumë mirë që ajo çfarë ka ndodhur në këtë periudhë ka gërryer një pjesë të një lumi të kësaj qeverisjeje dhe të raportit të qytetarit me shtetin, me qeverisjen“, tha Rama, ndërsa theksoi se “qeverisja do të përmirësohet dhe duhet të përmirësohet, sepse në të kundër nuk ka asnjë arsye te vazhdojë”. Sipas kryeministrit, protesta ka qenë një “dhuratë” dhe një sfidë reale për mazhorancën socialsite.
“Ka qenë e vërtetë një dhuratë ajo që ka ndodhur, për të fituar atë që na ka munguar për një kohë të gjatë, se nuk kemi pasur një opozitë që të na sfidojë realisht dhe kjo protestë na ka sfiduar realisht”, tha ai. Kryeministri ka deklaruar më tej se Shqipëria, sipas tij, nuk ka qenë kurrë më mirë, më e vlerësuar dhe se nuk ka qenë një vend në shitje.
Edi Rama: E kuptoj shumë mirë që ajo çfarë ka ndodhur në këtë periudhë ka gërryer një pjesë të një lumi të kësaj qeverisjeje dhe të raportit të qytetarit me shtetin, me qeverisjen, por jam i bindur se, siç e kam thënë që në krye të herës, ata që do të dalin më të fortë nga kjo vorbull do të jenë qytetarët.
Qeverisja do të përmirësohet dhe duhet të përmirësohet, sepse në të kundër nuk ka asnjë arsye te vazhdojë. Ka qenë e vërtetë një dhuratë ajo që ka ndodhur, për të fituar atë që na ka munguar për një kohë të gjatë, se nuk kemi pasur një opozitë që të na sfidojë realisht dhe kjo protestë na ka sfiduar realisht.
Jo kjo që vazhdon, se kjo që është, nuk kam interes të flasë. Është një konglomerat që ka të gjithë të drejtën e vetë të vazhdojë të ekzistojë dhe, për sa kohë ka, të gjithë karburantin që të ekzistojë. Ne nuk na mjaftojnë ato që janë bërë.
Dua vetëm të mos harroni një gjë të gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më e vlerësuar, e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë dhe kjo ka një arsye themelore, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje, sepse nuk ka vend në shitje dhe në shitje që mbështetet, që shton mundësitë për njerëzit e vetë dhe që rritet çdo ditë. Të gjitha përpjekjet i kemi bërë dhe do të vazhdojmë t’i bëjmë.