Rama: Presidentja Osmani është kërcënuar, ja pse!

Kryeministri Edi Rama zbuloi për herë të parë që sipas tij Vjosa Osmani është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që hetuesit të kërkonin prova në intitucionin e Presidencës, lidhur me procesin ndaj ish-krerëve të UÇK.

I pranishëm në promovimin e librit “Kur heshtja flet” nga Ahmet Shala, akademik e ish-ambasador i Kosovës, Rama tha: “Nuk është sekret shtetëror për mua që edhe Presidentja e Kosovës është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurororët të dhunonin zyrën e institucionit të Presidentit, sepse me demek edhe aty do kërkonin provat e krimeve kundër njerëzimit, që do ta vendoste Kosovën në sytë e botës, si një shtet që deri në zyrën e Presidentes gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Kërcnimi ndaj Presidentes ka zgjatur për dy vjet, për nderin e saj dhe të Kosovës ajo e ka ndaluar këtë gjë”.

Lidhur me Gjykatën Speciale, Rama tha se nuk bëhet fjalë vetëm idiotë, por për instrumenta të një gjykate që është edhe më politike se sa gjykatat e Serbisë në raport me Kosovën.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top