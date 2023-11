Rama pranoi live në media se kishte kthyer terrenin sportiv në urban/ Berisha: Të merret i pandehur

Sali Berisha në një konferencë për mediat ka reaguar në lidhje me deklaratat e një dite më parë të Kryeministri Edi Rama. Berisha ka deklaruar se Rama ka pranuar në emisionin e djeshëm transformimin e terrenit nga sportiv në urban. Sipas Berishës, Rama duhet të merret i pandehur.

Berisha ka bërë thirrje për lirimin e Jamarbër Malltezit duke e konsideruar atë një të burgosur politik, që mbahet me urdhër të Ramës në paraburgim.

Berisha: Edi Rama mbrëmë në një monolog me mediat e Bolinos, dëshmoi qartë se ai personalisht është prapa aktit hakmarrës primitiv, të vendosjes antikushtetuese të masave të sigurisë ndaj meje dhe burgosjes politike të Jamarabër Malltezit, vetëm e vetëm pse ai në emër të interesit politik, ka denoncuar ndër të parët, ndërtimin e sarajeve të tij në Surrel, me gjatësi themeli 57 metra të gjata, ndërkohë që pronari i tyre, Edi Rama, kishte të deklaruar në ILDKP 3800 euro dhe 400 mijë lekë, duke faktuar kështu se sarajet e Surrelit u ngritën mbi krimin, korrupsionin, larjen e parave. Shtoj këtu se Jamarbër Malltezi, anëtar i Këshillit Kombëtar, kryetar i Departamentit të Mjedisit në PD, që mbahet i burgosur politik nga Edi Rama, i tmerruar prej tij, mbahet në burg sepse ka marrë në përputhje të plotë me ligjet e vendit, 140 metër tokoë trashëgimi e pakontestueshme e familjes së tij, nga 1 miliard e 16 milionë metër katrorë tokë që qeveria e kryesuar nga Sali Berisha, iu ka kthyer pronarëve të ligjshëm gjer në fund të vitit 2012. Ose ka marrë 140 metër tokë në përputhje me ligjet e vendit nga 54 milionë e 220 mijë metër katrorë truall, që qeveria e kryesuar nga Sali Berisha, u ka kthyer pronarëve legjitimë gjer në fund të vitit 2012.

Thashë këtë statistikë, meqenëse kjo ishte tani e plotë dhe duhet t’ia paraqisja publikut shqiptar.

Edi Rama me daljen e tij në mediat e Bolinos, provoi se ai personalisht qëndron mbrapa burgosjes politike të Jamarbër Malltezit sepse ky i fundit me guxim, ka denoncuar ndër më të parët në emër të mbrojtjes së interesit publik, pallatin pesëkatësh të familjes së tij, të ndërtuar në mes të sheshit të pallateve, pa asnjë faturë tatimore, bankare, doganore apo ndërtimore, por vetëm në mënyrë korruptive, mafioze, apo me para gjaku, siç deklaronte Linda Rama. Edi Rama me mashtrimet e tij provoi mbrëmë përfundimisht se ai ka urdhëruar burgosjen politike me çdo kusht të Jamarbër Malltezit, sepse ky i fundit, në mbrojtje të interesit publik, ka denoncuar me dhjetëra në mos qindra herë, betonizimin e Tiranës nga Edi Rama, të bazuar në korruptimin e tij nga ndërtuesit e kryeqytetit.Edi Rama mban të burgosur politik Jamarbër Malltezin, sepse ai si anëtar i Këshillit Kombëtar të PD dhe kryetar i Komisionit të Mjedisit, është absolutisht ndër më të parët që ka denoncuar në dhjetëra e dhjetëra debate televizive dhe me më shumë se 382 statuse në FB e tij, aferën e inceneratorëve, vjedhjen e shekullit. Është ai që ka denoncuar me dhjetëra e dhjetëra herë thjeshtrën e parë të vendit, vajzën e familjes Rama për dhjetëra tendera të fituar, në shkelje flagrante të Kushtetutës së vendit.