Rama për koncertin e Kanye West: Investim i shkëlqyer, impakt pozitiv në ekonominë e kryeqytetit

Kreu i Qeverisë shqiptare, Edi Rama, ka komentuar përmes një postimi koncertin e artistit amerikan Kanye West, i mbajtur mbrëmjen e së shtunës në Tiranë.

Rama publikoi një videokartolinë nga atmosfera e koncertit, duke e cilësuar ngjarjen si një sukses të madh për imazhin turistik të Shqipërisë dhe për ekonominë e kryeqytetit.

“Mirëmëngjes, dhe me videokartolinën e një mbrëmjeje magjike të Tiranës, ku dje 80 kombësi u bënë bashkë në koncertin kult të Kanye West, një investim i shkëlqyer jo thjesht për imazhin e Shqipërisë Turistike po edhe për impaktin pozitiv në ekonominë e kryeqytetit, ju uroj një të diel të bukur”, ka shkruar Rama në Facebook.

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