Rama për integrimin në BE: Jam i palumtur për ecurinë e administratës publike

Kryeministri Edi Rama ka folur sot në lidhje me raportin e monitorimit të OECD/SIGMA në lidhje me prokurorimet digjitale në vendin tonë. Gjatë fjalës së tij, Rama ka theksuar se fjalët e mira janë dhe vlerësimet pozitive janë inkurajuese, por kjo nuk mjafton për të ngritur një administratë publike të denjë për familjen e BE.

Gjatë fjalës së tij Rama u ndal te reformat, ku theksoi se vendi ynë është në pozicionin ku shumë nga shtete e rajonit do të donin të ishin. Ndërkohë që në lidhje me menaxhimin e administratës publike, Rama ka shprehur pakënaqësi. Duke folur në konferencën e sotme, kreu i shtetit thekosi se për këtë pjesë ka shumë punë për tu bërë.

“Dua t’i shpreh mirënjohjen time SIGMA-s dhe të gjithëve atyre brenda kësaj organizate që punuan dhe punojnë për të dhënat e Ballkanit Perëndimor. Është burim dijeje dhe është inkurajuese që ne të marrim vlerësime kaq pozitive, por nga ana tjetër është shumë nxitëse që po nga ky burim të marrim edhe dije mbi çfarë mbetet për tu përmirësuar dhe adresuar, sepse ngritja e një administrate publike të denjë për familjen e BE nuk është një fjalë goje, por një ushtrim kompleks dhe unë besoj se të qenit në mes të Europës dhe të pasurit të bekimit të qenit europian, me mundësinë për tu bërë pjesë e BE-së është një e dhënë që garanton optimizmin për të ardhmen.

BE dhe mekanizmat e tij janë e vetmja forcë lëvizëse në këtë të që mund ti japin një vendi si i ynë, me një traditë shumë të varfër në asketin e institucioneve dhe administratës, instrumentet për të realizuar këtë mision. Përplasja midis legjislacionit është një adaptim i atij europian dhe i kulturës së vendeve që është një kulturë jo fort e gatshme sot për t’iu përgjigjur legjislacionit me vënien në jetën e përditshme të të gjitha aspekteve. Do të shkoja pak më thellë me këtë sepse kur flasim për kulturën, thelbi është te kultura e institucioneve. Duke na munguar kjo, ne kemi një hendek shumë më të madh për të mbushur. Këtu vijmë të BE, SIGMA dhe të gjitha instrumentet e tjera. Vijmë te edukimi institucional në këtë periudhë është vënë në qendër të vëmendjes.

Vijmë te informimi i të gjithë institucioneve dhe te vullneti politik. Nga ana tjetër, të gjitha këto janë me shumë shpresë për faktin se është presioni i dyfishtë, i publikut dhe i BE për të marrë prej nesh provën e përmbushjes së të gjiha kritereve. Ne jemi në një pozicion që shumëkush nga vendet e rajonit do të donte të ishte. Duke patur popullin pro europian, kemi një bazë të fortë që të gjitha reformat dhe përpjekjet drejt BE-së të kemi mëbshtetjen e domosdoshme.

Jam i palumtur me mënyrën sesi kemi ecur në top mengment-in të administratës publike. Kemi shumë punë për të bërë dhe do ta mirëpresim çdo financim në dije, sepse jemi në një faze historike me gjithë procesin e reformës në drejtësi, çlirimit të drejtësisë nga duart e politikës, ku duhet të përballim bashkërisht proceset e punës në administratë, proceset që lidhen me vendimmarrjen, dhe prokurimet. Nuk janë procese të lehta për t’u administruar, hetuar apo gjykuar dhe ndodh për fat të keq që në tërësinë e gjithë punëve të mira, të shohim edhe një tkurrje të administratës si rezultat i një ndjeje pasigurie që krijohet në këtë drejtim. Është një problematikë që duhet ta adresojmë ne BE,” tha Rama.