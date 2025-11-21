Rama për çështjen ‘Balluku’: Do respektojmë vendimin e pezullimit

Kryeministri Edi Rama foli për mediat pas konferencës së përbashkët me komisioneren e BE Marta Kos, duke u ndalur te rasti i Belinda Ballukut.
Ai u shpreh se mazhoranca e drejtuar prej tij nuk do angazhohet në betejë politike dhe retorike me drejtësinë, ndërsa theksoi se do të respektojë vendimin e pezullimit të ministres.
Rama: As do angazhoheni largqoftë në një betejë politike retorike me drejtësinë. Do ta ruajmë pavarësinë e gjyqësorit dhe do e respektojmë vendimin e pezullimt të ministres dhe do kërkojmë mbrojtjen e funksionimit të cenuar të qeverisë vetëm tek drejtësia, në Gjykatën Kushtetuese. Këta jemi ne. Ky jam unë. Dhe kështu do jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë anëtare të BE. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme është prioriteti ynë absolut.