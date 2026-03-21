Rama paralajmëron referendum, ulje të numrit të deputetëve

Kryeministri Edi Rama përmendi sërish ndryshimet kushtetuese që ka paralajmëruar më herët, me qëllim uljen e numrit të deputetëve në Kuvend.
Në Asamblenë e PS-së, Rama u ndal edhe te ligji për referendumet, për të cilin tha se janë vonë, ndërsa shtoi se do t’i thërrasin shqiptarët që “të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë.” Sipas tij, ligji i ri mund të realizohet brenda këtij sesioni parlamentar.
Një koment bëri edhe për ligjin për funksionimin e Kuvendit.
“Disa reforma të rëndësishme për të cilat duhet të flasim me njerëzit në këtë proces që nisin nga sot deri në fund të prillit dhe më pas deri në fund të qershorit që konsolidohet me përfundimin e të gjithë zgjedhjeve në PS. Kemi folur për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë, 10 legjislatura kanë hyrë e kanë dalë.
Ne do zbresim numrin e deputetëve dhe besoj për këtë ne jemi vonë por prapë kemi të gjithë kohën që t’i thërrasim shqiptarët në referendum dhe ndaj ne do çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet sepse ka edhe tema të tjera që duhet t’i vendosim përpara shqiptarëve dhe t’i lëmë të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë.
Besoj që ligji i ri për referendumet është i realizueshëm brenda këtij sesioni të legjislaturës. Së dyti kemi folur për ligjin organik për funksionimin e kuvendit, i domosdoshëm se kuvendi i ka deputetët pa status.
Kuvendi i ka të pamjaftueshme burimet me të cilët funksionon. Nuk ka as shtëpi. Kemi thënë se duhet ta bëjmë Kuvendin me shtëpi. Këto duhen bërë tani”, tha Rama.