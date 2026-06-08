“Rama Out”/ Peticioni online mbledh afro 500 mijë firma

Paralelisht me sheshet që po mbushen me protestues në të gjithë vendin dhe në diasporë, revolta ndaj qeverisë po merr përmasa masive edhe në hapësirën virtuale. Një peticion online me sloganin e qartë “Rama Out” po përhapet me shpejtësi të jashtëzakonshme në rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga fushatat më të mëdha digjitale të kohëve të fundit në Shqipëri.
Deri më tani, të dhënat zyrtare të publikuara nga organizatorët e kësaj fushate tregojnë se peticioni është firmosur nga mbi 450 mijë shqiptarë. Ky numër i konsiderueshëm do të thotë se nisma ka arritur tashmë rreth 40% të objektivit të saj të madh prej 1,000,001 firmash.
Organizatorët e platformës kanë lëshuar një thirrje të fortë publike drejtuar çdo qytetari që kërkon një rrugë të re për vendin: “Nëse besoni se vendi ka nevojë për ndryshim, mos qëndroni në heshtje.”
Ky hov i madh në nënshkrimin e peticionit nuk është rastësor. Ai vjen në një moment kulmi, ku vendi është përfshirë nga protesta të shumta që lidhen me problematika të mprehta ekonomike, sociale dhe politike. Ashtu siç është artikuluar hapur edhe në sheshet e protestave, ky peticion online po shërben si një pasqyrim i saktë i pakënaqësisë së akumuluar ndër vite tek qytetarët.
Nisma po shndërrohet çdo orë e më shumë në një barometër të pastër të pakënaqësisë qytetare, teksa numri i firmave vazhdon të rritet në mënyrë të pandërprerë çdo ditë.
Për të gjithë qytetarët brenda dhe jashtë vendit që duan të bëhen pjesë e kësaj nisme dhe të shprehin vullnetin e tyre, peticionin mund ta gjejnë dhe ta nënshkruajnë në adresën zyrtare: ramaout.com