Rama: Nuk krenohem se s’kam bërë gabime, por kam dhënë dhe do jap gjithçka për PS si lider i saj

Gjatë fjalës së tij në 35 vjetorin e PS, Edi Rama shprehu vlerësim për Fatos Nano dhe për veteranët e Partia Socialiste e Shqipërisë, duke theksuar se, pavarësisht mosmarrëveshjeve dhe periudhave të vështira, ai ruan respekt për kontributin e tyre.
Ai pranon se ka bërë gabime gjatë karrierës së tij politike, por thekson se ka dhënë maksimumin për Partinë Socialiste dhe se ndihet krenar që, sipas tij, ka kontribuar në rritjen e dinjitetit dhe prestigjit të Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Edi Rama:
Dua të veçoj Fatos Nanon, si pasardhës i tij. Pavarësisht se në vitet e fundit të jetës, edhe pasi marrëdhënia jonë kaloi në fazat dramatike, mbetet për mua në një vlerësim të veçantë. Sikundër nuk mund të harroj veteranët e luftës, që më vunë krahë të fortë dhe pse më pritën me këmbët e para.
Nuk pretendoj se kam bërë gjithçka mirë, se kam qenë i pagabueshëm, apo se nuk i kam hyrë në hak askujt.
Kam gabuar jo njëherë, dhe edhe pse s’kam dashur t’i hyj në hak askujt, ka shumë të ngjarë që mund ta kem bërë gabim.
Por krenohem se i kam dhënë dhe do t’i jap PS-së gjithçka që kërkohet nga një lider dhe se ia kemi ngritur kokën Shqipërisë dhe çdo shqiptari.