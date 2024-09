Rama: Nuk i dorëzojmë muxhahedinët te Irani, por ata s’mund të bëjnë politikë duke përdorur Shqipërinë

Burgosja e Salianjit, Berisha: Natë e zezë për shqiptarët, natë feste për vëllezërit Xhafaj

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e quajti ‘akt lufte’ burgosjen e deputetit demokrat Ervin Salianji. Në një konferencë për media, Berisha tha se nata e djeshme ishte e zezë për shqiptarët që besojnë te e vërteta, dhe ‘natë feste për vëllezërit Xhafaj’.

“U burgos me urdhër të Edi Ramës në një hark kohor maksimalisht të shkurtër, nga dhënia e verdiktit antikushtetues, anti ligjor të gjykatës së kontrolluar full e krye nga Edi Rama. Kjo natë të cilën Ervin Salianji e kaloi në qelitë e burgut, vetëm e vetëm se guxoi tu thotë shqiptarëve të vërtetën e vëllazërisë famëzezë Xhafaj, të lidhur me Edi Ramën. Është një natë e zezë për të gjithë shqiptarët, të cilët besojnë te e vërteta, të cilët jetojnë, rrisin fëmijët e tyre pavarësisht nga bindjet politike, me mundin, djersën dhe ndershmërinë, që konsiderojnë trafiqet e drogës dhe trafiqet kriminale.

Ishte natë festë për vëllazërinë Xhafaj e Bajra, ata panë të gozhduar, panë në pranga, në qeli, të riun guximtar, deputetin guximtar që u provoi shqiptarëve se Geron Xhafa jo vetëm ishte i dënuar në Itali, jo vetëm se fshihej në Vlorë, i mbrojtur nga vllaçkua i tij dhe kontrollonte lojërat e fatit. Ervin Salianji, u faktoi shqiptarëve nëpërmjet publikimit të regjistrimit të një gazetari të guximshëm, se vllazëria Xhafaj vazhdonin trafiqet nga qarku dhe porti i Vlorës. Pushteti i drogës dhe krimit të Edi Ramës, pasi zëvendësoi Sajmir Tahirin dhe Habilajt e tij, u dha kartablankën vëllazërisë Xhafa, e cila përveç trafiqeve, dominonte me Olsin lojërat e fatit. PD do t’i përgjigjet këtij akti luftë.’-u shpreh Berisha.