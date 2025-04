Rama në Shëngjin/ Në varrimin e Papa Françeskut shkon Bajram Begaj

Liderët botërorë do të jenë në Vatikan këtë të premte në ceremoninë e përcjelljes së Papa Françeskut, sipas një protokolli ku do të jenë të pranishëm drejtuesit e shumë shteteve, përfshirë edhe presidentin e SHBA, Donald Trump.

Shqipëria do të përfaqësohet në këtë ceremoni nga presidenti Bajram Begaj, që ka njoftuar zyrtarisht prezencën e tij këtë të premte. Mungesa e kryeministrit Rama në lamtumirën e fundit të Papa Françeskut mund të justifikohet me angazhimin e tij në fushatën e 11 Majit. Rama udhëtoi drejt Shëngjinit dhe Velipojës këtë të premte për të folur për biznesin turistik.

Në të shkuarën, Rama ka folur shpesh për rrënjët e krishtera në besimin e familjes së tij. Ndërsa tregonte historinë e martesës se gjyshërve të tij, ai tregoi edhe emrin e pagëzimit.

“Në një nga ata daljet (gjyshi) sheh dhe fiksohet pas gjyshes dhe kështu duke i bërë serenata. Po familja nuk e pranonte në asnjë mënyrë. Gjyshi e rrëmben gjyshen me Alfa Romeo nga Shkodra në Durrës. Gjyshja i thotë pa u martuar nuk futem në shtëpinë tënde. Kështu kanë qëndruar 6 muaj në hotel në Durrës. Emrin e pagëzimit e kam Paulin,” ka thënë kryeministri.

Paulini ka luajtur shpesh me besimin fetar në varësi të situatave, megjithëse nuk kuptohet pse ka munguar në një ceremoni ku do të jenë të ftuar të gjithë liderët botërorë dhe takimet me ta, mund të ishin po aq të vlefshme për fushatën e tij zgjedhore.