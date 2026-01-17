Rama në resort me kryetarët e bashkive: Përmbytjet nga ata që hedhin shishet plastike

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me kryebashkiakët për sfidat e bashkive për 2026, sezonin turistik dhe betejat e përbashkët politike e shoqërore kundër mbetjeve plastike.
Në nisje të fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal tek përmbytjet.
“Meqë është takimi i parë i vitit, ju uroj një vit sa më të mbarë familjarisht, profesionalisht dhe politikisht. Sot jemi këtu në vijim të takimeve të organizuara për të çelur vitin duke diskutuar për sfidat dhe patjetër për të vënë bashkë disa piketa të rrugës dhe për të përcaktuar çështjet kryesore me të cilat duhet të merremi bahskrisht sepse për çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e vogël në këto bashki, ato ju i dini vetë.
Dua ta nis me faktin që viti nisi me një situatë të vështirë atmosferike që preku një pjesë jo të vogël të komuniteteve dhe që na përballi me sfidën e emergjencës në kushtet që emergjencat poo bëhen sistematike epo marrin një profil tjetër si rezultat i ndryshimeve klimatike. Kemi më shumë thatësirë e zjarre e më shumë befasira në aspektin e atmosferës ku krijohen vorbulla si ajo e ditëve të para të vitit që sipas ekspertëve janë vorbulla që janë ngërçe në qarkullimin e flukseve të ajrit.
Situata u ndërlikua nga papërgjegjshmëria rrëqethëse e dikujt prej nesh që e trajtojnë ambientin si landfill dhe hedhin shishe e qese plastike”, tha ai.