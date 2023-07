Gjatë qëndrimit në Prishtinë, kryeministri Edi Rama është takuar edhe me ambasadorin amerikan Jeff Hovenier. Takimi i paprogramuar më herët as në axhendën e publikuar herët në mëngjes nga Rama është zhvilluar në ambientet e Kuvendit të Kosovës. Më parë kreu i qeverisë shqiptare ishte takuar edhe me presidenten Vjosa Osmani. Takimet vijnë në një kohë kur tensionet në Veriun e Kosovës mbeten të larta dhe kur marrëdhënia e kryeministrit Albin Kurti me ndërkombëtarët nuk është fort e mirë.