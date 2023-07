Rama në kafet e Prishtinës, Kurti mbledh qeverinë

Qeveria e Kosovës ka nisur nënshkrimin e marrëveshjeve me Shqipërinë, që ishin caktuar të nënshkruheshin më 14 qershor, në mbledhjen e dy qeverive, e cila s’ishte mbajtur. Mbledhja e qeverisë së Kosovës pason nënshkrimin e 13 marrëveshjeve me shpejtësi nga qeveria e Shqipërisë, për t’ia hequr Albin Kurtit pretekstin me të cilin ai refuzoi takimin me Ramën.

Gjithsesi, deri tani takimi nuk ka ndodhur. Pas takimin me Glauk Konjufcën, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka rreth 3 orë kohë për të qëndruar në Prishtin deri në nisjen e emisionit ku është i ftuar në Klan Kosova.

Ministrja e Drejtësisë njoftoi se ka nënshkruar marrëveshjen për njohjen e së drejtës për ushtrimin e profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

“Personi që ka fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të avokatit në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin e këtij vendi, ka të drejtën të ushtrojë këtë profesion në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas. Marrëveshja ka për qëllim njohjen e së drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, në territorin e Republikës së Kosovës, nga personi që e ka fituar këtë të drejtë në Republikën e Shqipërisë, si dhe anasjelltas”, thuhet në marrëveshjen e nënshkruar.