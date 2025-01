Rama në delir: Kemi ulje të kriminalitetit! Jemi shumë pranë mesatares së BE

Nëse viti 2024 do të mbahet mend për ndonjë gjë specifike, me siguri do të mbahet mend si viti kur shqiptarët mësuan se sa shumë vendi i tyre gjendet nën kthetrat e krimit të organizuar.

Por, kryeministri Edi Rama shprehet në delir se përgjatë këtyre viteve ka pasur ulje të kriminalitetit në vend, duke shtuar se 2024 u mbyll me më pak vrasje.

Gjatë prezantimit të anketimit për matjen e përceptimit qytetar mbi nivelin e sigurisë në vend dhe besimit te Policia e Shtetit, Rama u shpreh se “kurrë më shumë se sa sot Shqipëria nuk ka qenë e mobilizuar për ta arritur nivelin e barazisë para ligjit”.

Rama shprehet se “po të lexosh çfarë shkruhet për rendin dhe policinë e shtetit është vend për të ikur me vrap, ku s’ka rend e sigurisë, ku policia e shtetit është pa forcë e besueshmëri”, por sipas të dhënave të tij, Shqipëria është shumë pranë mesatares së BE.

“Kurrë më shumë se sa sot Shqipëria nuk ka qenë e mobilizuar për ta arritur nivelin e barazisë para ligjit. Nga njëra anë na është konfirmuar si fakt i pamohueshëm nga çelja e negociatave me BE, që nuk janë një dhuratë dhe as vendimmarrje thjesht politike, por një konstatim i progresit të bërë në aspektin e rritjes së nivelit të barazisë para ligjit. Nga ana tjetër na vendos përballë sfidës së rritjes së vazhdueshme të këtij niveli barazie.

Sot erdha këtu sepse së pari Këshilli Kombëtar i Sigurisë në Komunitet meriton vlerësim.

Është anketim i financuar nga Suedia, tërësisht i pavarur nga qeveria shqiptare se disa i pakënaqur apo i kënaqur janë shqiptarët nga policia e shtetit.

Por gjëja më e mirë dhe inkurajuese është që faktet dhe shifrat, flasin të kundërtën, flasin për ulje të vazhdueshme të kriminalitetit, edhe 2024 nuk zhgënjeu, por u mbyll si të gjitha vitet që kur kemi ardhur në detyrë, me ulje të nivelit të vrasjeve. Sot si në të gjitha të dhënat kryesore jemi shumë pranë mesatares së BE dhe lajmi i mirë është që këtë të vërtetë e lexon edhe në faqet e kësaj anketë.

Shqiptarët, publiku, ata që jetojnë në jetën e përditshme këtu, në të gjitha herët e anketimit, qëkurse kryhet kjo anketë, janë shumë po shumë afër logjikës së fakteve dhe shifrave të progresit të policisë së shtetit.“- tha Rama.