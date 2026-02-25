Rama mbledh nesër grupin e Partisë Socialiste, zbardhet axhenda

Axhenda e mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste ditën e nesërme në Pallatin e Brigadave është zbardhur. Mësohet se mbledhja do të nisë në orën 11:00 në Pallatin e Brigadave.
Sipas axhendës mbledhja do të nisë me fjalën e kryeministrit Edi Rama dhe me pas vijon me raportimet e ministrave. Ndërkohë që në fund do jetë fjala e kreut të grupit të PS, Taulat Balla, që do të mbyllë takimin.
Në mbledhje do të diskutohet qëndrimi i PS-së për zv.kryeministren Belinda Balluku lidhur me kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit, ku pritet që socialistët të dalin me një qëndrim të unifikuar.
Axhenda e Plotë:
Fjala e Kryeministrit dhe Kryetarit të PSSH, Edi Rama
Diskutime deri në 2 minuta për çdo folës
Petrit Malaj – Ministri i Financave
Majlinda Dhuka – Ministrja e Shtetit dhe Kryenegociatore
Delina Ibrahimaj – Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit
Adea Pirdeni – Ministrja e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin
Albana Koçiu – Ministrja e Punëve të Brendshme
Piro Vengu – Ministri i Mbrojtjes
Evis Sala – Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Mirela Kumbaro – Ministrja e Arsimit
Ervin Demo – Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor
Besfort Lamallari – Ministri i Drejtësisë
Fjala e Kryetarit të Grupit Parlamentar të PSSH – Taulant Balla