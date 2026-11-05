Rama mbledh Asamblenë Kombëtare. Lind pyetja “Pse”?

Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste pritet të mblidhet më 14 nëntor, mes protestash e një ngërçi politik që po kalon vendi.
Mbledhja vjen në një kohë kur protestat kundër qeverisë vijojnë, ndërsa Presidenti Bajram Begaj ka dekretuar 9 majin 2027 si datën e zgjedhjeve vendore.
Një tjetër zhvillim që pritet të jetë në vëmendje është përplasja në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Ky i fundit ka publikuar nga burgu i Fierit shënime ku pretendon se përmes ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, i janë përcjellë kërkesa që të pranojë përfshirjen në protesta, të heqë dorë nga drejtimi i Bashkisë së Tiranës dhe të ndërpresë bashkëpunimin me avokatin Plarent Ndreca.