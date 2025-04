Rama mbështetet te sondazhet: Asnjë nuk e nxjerr afër nesh “kënetën”

Kryeministri Edi Rama në një komunikim me ndjeksit e tij në rrjetet sociale është shprehur se beson që sondazhet thonë të vërtetën, ndërsa deklaroi se asnjë prej tyre nuk e nxjerr as afër opozitën me partinë në pushtet. Rama u shpreh se rikthimi i kënetës është vetëm imagjinar dhe se nuk mund të ketë një të tillë.

“Asnjë sondazh në asnjë ekran nuk e nxjerr dot kënetën, jo përpara, por as afër nesh sa të mund të flitet për ndonjë rikthim imagjinar të kënetës në krye të vendit.

Ka marr fund historia e kënetës ka marrë fund, është historia e trishtueshme e atyre që vazhdojnë i besojnë, që njësoj si ata të shkretët njerëzit e kënetës që u futën me kokë në primare edhe si përfundim në shumë nxori BBV kandidatë në listat e kënetës se nxorën primaret për të përfaqësuar kënetën. Ato sondazhet thonë të vërtetën, pikërisht se populli nuk ha bar”, tha Rama.