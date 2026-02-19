Në fjalën e tij në Bordin e Paqes, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, foli edhe për ngjarjet e fundit që lidhen me drejtësinë ndërkombëtare dhe situatën e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), përfshirë ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.
Rama theksoi se gjatë mandatit të parë të Presidentit Trump, Kosova dhe Serbia kishin qenë më afër se kurrë një marrëveshjeje paqe, duke shtuar se një moment kyç ishte bllokimi i udhëtimit të presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në Shtëpinë e Bardhë për të nënshkruar marrëveshjen me Trump. “Nën lidershipin e mandatit të parë të Presidentit Trump, Kosova dhe Serbia ishin më afër se kurrë një marrëveshjeje paqe,” deklaroi Rama.
Ai akuzoi drejtësinë ndërkombëtare dhe prokurorët që, sipas tij, janë financuar nga vendet demokratike, duke përmendur se një prokuror i financuar nga taksapaguesit kishte kërkuar një dënim prej 45 vitesh burg për Hashim Thaçin, një kërkesë që shkaktoi tronditje ndërkombëtare. “Një burrë i cili u ngrit kundër spastrimit etnik në një gjykatë që ka dështuar për të respektuar standardet e drejtësisë demokratike,” tha ai.
Rama e quajti këtë proces një shembull të abuzimit të drejtësisë ndërkombëtare, duke përmendur se shumë nga vendet demokratike që janë të pranishme në këtë takim, janë përfshirë në financimin e hetimeve dhe procesit gjyqësor ndaj Thaçit.
Në përfundim, kryeministri i Shqipërisë apeloi për një angazhim të mëtejshëm për të mbrojtur të drejtat e Kosovës dhe të gjithë rajonit, duke i bërë thirrje të gjithëve të veprojnë përpara se të ndodhin “gjëra të këqija”. “Zoti President, le të bëjmë diçka para se gjërat e këqija të ndodhin,” shtoi ai. Rama shprehu falënderime për përfshirjen e Shqipërisë në këtë iniciativë, duke shpresuar që Shqipëria të jetë një vlerë e shtuar në vizionin e Paqes ndërkombëtare të promovuar nga Bordi i Paqes.