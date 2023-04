Rama kërcënon gjykatësit: Kanë filluar të mendojnë se mund të bëjnë pushtetin ekzekutiv

Kryeministri Edi Rama ka bërë deklarata kërcënuese në drejtim të gjyqtarëve.

Teksa foli sot Rama pohoi se togat e zeza kanë filluar të mendojnë se do të bëjnë pushtetin ekzekutiv, duke shtuar se qeveria do të merret me ta.

“Patjetër që do marrim masa. Nuk po i hyj se si nganjëherë na dalin në mes të rrugës dhe disa gjykatës që për arsye të mos arsyes kanë filluar të fillojnë të mendojnë se mund të bëjnë dhe pushtetin ekzekutiv, po kjo është temë tjetër me të cilën do merremi. Do bëjmë maksimumin dhe për punonjësit në sektorin privat, është një kohë që shumë re kanë nisur të shpërndahen”, tha Rama.