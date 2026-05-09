Rama këmbëngul se mbrojtja e Ballukut nuk ka bllokuar procesin e integrimit

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po ecën mbi bazën e vlerësimeve objektive të Komisionit Evropian, i cili sipas tij ka konstatuar përmbushjen e detyrave të vendit në këtë fazë.

Ai hodhi poshtë pretendimet për bllokime politike në proces, duke i cilësuar ato si të pabaza. “Të thuash se u bllokua nga X apo Y është të shesësh ajër. Kush beson se ajri blihet, ta shesë”, tha ai me tone ironike.

Rama theksoi se integrimi në BE është një proces që kërkon punë të vazhdueshme dhe jo garanci të shkruara paraprakisht. Sipas kryeministrit, e rëndësishme është vlerësimi i Komisionit Evropian, i cili e trajton procesin në mënyrë objektive dhe jo politike.

“Sot në Bruksel nuk negocion Shqipëria, por Komisioni. KE i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për piketat e ndërmjetme. Dhe ai po diskuton me shetitet anëtare. Të thuash se u bllokua nga X apo Y është të shesësh ajër. Kush beson se ajri blihet, ta shesë! Ky është një proces që kërkon studim. Garancitë, është si të thuash kur shkon në një luftë dhe thonë ça garancie ke që do e fitosh betejën. Por gjithçka fitohet duke u përpjekur, nuk ka garanci të shkruar. Për ne është e rëndësishme çfarë thotë KE. Ai shikon procesin në mënyrë objektive, jo në mënyrë politike. Kur KE thotë Shqipëria i ka plotësuar, ne presim. Ne vazhdojmë punën në të gjitha drejtimet.”, tha ai.

