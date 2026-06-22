Rama kapet sërish me protestuesit: Flamingot do habiten me veten

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që po mbahen në Tiranë. Shkak është bërë një deklaratë e njërit prej organizatorëve, Arben Kola se mes turmës ka edhe të infiltruar grekë dhe serbë.
“Ouuu….. Po ky vetë?! Avash avash, të gjithë do dalin! Dhe flamingot do habiten me veten e tyre si ranë me kokë mes korbave e sorrave të shqiptarisë së rreme” – shkroi Rama në Facebook.
Më herët në nisje të protestës, Kola tha se grupe të infiltruara po tentojnë të dëmtojnë lëvizjen dhe t’i japin asaj prapavijë fetare ose kombëtare.
Ai paralajmëroi se shumë shpejt këta persona do të bëhen publikë, ndërsa u bëri thirrje organeve të sigurisë që të ndërhyjnë përpara se situata të lihet në dorë të vetë protestuesve.
“Mes nesh ka grupe të infiltruara, që heqin perden dhe bashkohen me ne. Në ditët në vijim do t’i nxjerrim me fytyra dhe emra. I dimë grupet greke që operojnë këtu kundër Shqipërisë, grupet serbe po ashtu i dimë. Dimë edhe linjat fetare nga Turqia që duan t’i japin një narrativë fetare protestës. Nuk do ta zhbëjnë dot. Ky është vullneti i shqiptarëve”, deklaroi Kola.
Sa i përket incidentit me flamurin e Izraelit, Kola u distancua dhe tha se lëvizja qytetare nuk ka asnjë qëllim agresiv ndaj shteteve të tjera apo simboleve të tyre kombëtare.
“Nuk jemi kundër asnjë shteti, nuk jemi për të dhunuar flamujt as të Izraelit, as Serbisë, as Greqisë, as Iranit, etj. Patjetër që distancohemi dhe do mbajmë dhe një deklaratë,” përfundoi ai.