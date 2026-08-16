‘Rama jepe dorëheqjen’ – Protesta sot në ditën e 78-të (I bashkohet diaspora)

Protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama shënon sot, më 16 gusht, ditën e saj të 78-të të qëndresës, ndërsa në shesh pritet sërish një pjesëmarrje e konsiderueshme e qytetarëve dhe shqiptarëve të ardhur nga diaspora.
Kjo është dita e tretë me radhë që emigrantë shqiptarë nga vende të ndryshme të botës i janë bashkuar masivisht tubimit në Tiranë. Shumë prej tyre kanë zgjedhur që ardhjen në atdhe gjatë sezonit të pushimeve ta kthejnë edhe në një aktivizim të drejtpërdrejtë, për t’u bërë pjesë e thirrjeve kundër qeverisjes aktuale.
Gjatë ditëve të fundit, bashkatdhetarët e ardhur nga jashtë vendit kanë deklaruar nga platforma e protestës se largimi drejt vendeve evropiane nuk duhet të jetë e vetmja rrugëzgjidhje për rininë dhe familjet shqiptare. Sipas tyre, Shqipëria duhet të garantojë kushtet e nevojshme ekonomike dhe sociale që qytetarët të mund të ndërtojnë të ardhmen dhe të punojnë me dinjitet në vendin e tyre.
Protestuesit konfirmojnë se rezistenca do të vazhdojë pa u ndalur deri në plotësimin e kërkesës së tyre kryesore dhe të panegociueshme: dorëheqjen e kryeministrit Edi Ramës.