Rama ironizon Berishën: Bufi i kënetës me Dulen shkuan në PE, ua hapi derën Beleri

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pyetjeve të komentuesve në Facebook, në rubrikën “Sy më Sy”. Duke iu përgjigjur komenteve Rama komentoi edhe akuzat e Kyredemokrati Sali Berishës se BE ka bllokuar negociatat dhe për darkën e anuluar në vitin 2022.

“Një popull i tërë simetrik me atë që kemi angazhuar ne këtej në administratë për t’u bërë negociatat. 1 mijë vetë që merren me të gjitha detajet si mund të gabojnë dhe të jenë të pagabueshëm ca qua qua qua që i ke përnatë në sallonet e berberhaneve televizive që rruajnë e qethin kë t’u dalë përpara. Jemi absolutisht në rrugën e duhur, kemi patjetër plot gjëra për të bërë akoma. Për këtë arsye po punojmë instensivisht, të meta olot sa të duash, por jo atë të meta që na i këndon këneta e qua qua qua.

Më pas jemi spostuar në Luksembutrg ku zhvillohej dita e BE, sepse sipas traktatit janë tre herë në vit që BE spostohet në Luksemburg dhe ku kemi çelur një tjetë grupkapitujsht që siç e dëgjuat dhe ua thanë dhe ua rrokanisën kokën në kuadrin e bombardimit me gënjeshtrat e tyre nuk do të hapen më sepse ishte mbyllur dera përe Shqipërinë sepse mua s’më kishin dhënë as darkë se isha sjellë keq dhe sepse po prisnin tani bufin e kënetës. O zot, çfarë bëhet kështu. Po prisnin bufin e kënetës bashkë me qirje Dulen, se shkoi bashkë me të në PE që ua hapi derën qirje Beleri dhe u përmbys bota. Të tërë u ngritën në këmbë. O perëndi!”, tha Rama.