Rama harron Tik Tik-un: Sigurinë në shkolla do ta ofrojnë kamerat inteligjente

Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se 20 institucione arsimore në Tiranë janë pajisur me kamera inteligjente, në kuadër të një projekti që synon rritjen e sigurisë në shkolla.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama tha se teknologjia e re është pjesë e një angazhimi të marrë pas një ngjarjeje tragjike të ndodhur në një shkollë të kryeqytetit, ku një nxënës humbi jetën pas një konflikti me bashkëmoshatarët.

Sipas kryeministrit, sistemet e vjetra të monitorimit nuk ishin në gjendje të identifikonin dhe sinjalizonin në kohë situata të tilla. Kamerat e reja, ndërkohë, do të kenë mundësi të evidentojnë ngjarje të dyshimta dhe të dërgojnë sinjalizime në kohë reale te drejtuesit e shkollave, punonjësit e sigurisë dhe Policia e Shtetit.

Rama theksoi se 20 shkollat e Tiranës përbëjnë vetëm fazën e parë të projektit dhe se synimi është që sistemi të instalohet gradualisht në të gjitha shkollat e vendit.

“Ky është vetëm fillimi”, tha kryeministri, duke nënvizuar se teknologjia synon të ndihmojë në reagimin më të shpejtë ndaj situatave që mund të rrezikojnë nxënësit dhe stafin arsimor.

Sipas tij, kamerat e reja janë vendosur në të njëjtat pika ku ndodheshin sistemet e mëparshme, por me funksionalitete më të avancuara, duke mundësuar jo vetëm pamje, por edhe sinjalizim të menjëhershëm. Kryeministri deklaroi se procesi do të vijojë “shkollë pas shkolle”, me synimin që siguria e nxënësve të mbështetet gjithnjë e më shumë nga teknologjia moderne.

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