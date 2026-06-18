Rama flet për DPA: Zemërimin ndaj Trump po ia nxjerrin Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama i tha agjencisë gjermane të lajmeve DPA se protestat kundër resortit luksoz të planifikuar në bregdetin Adriatik bazoheshin në dezinformata, duke hedhur poshtë pretendimet se toka e mbrojtur po u shitej investitorëve të lidhur me familjen e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
“Faktet thonë se nuk ka marrëveshje për Ishullin e Sazanit”, tha Rama në një intervistë të bërë në Berlin. “Janë të gjitha gënjeshtra”.
Rama tha se qeveria e tij po negocionte ende një sipërmarrje të përbashkët biznesi për të ndërtuar atë që do të ishte resorti i parë luksoz i Shqipërisë në Ishullin e Sazanit. Ai konfirmoi se Jared Kushner, dhëndri i Trump, ishte mes një grupi investitorësh potencialë.
Megjithatë, Rama kritikoi ato që i përshkroi si raportime të rreme se “Kushnerët morën ishullin dhe Shqipëria e shiti ishullin”.
“Shqipëria është bërë një platformë për të gjithë zemërimin anti-Trump në të gjithë botën”, tha Rama.
Agjencia e lajmeve gjermane shkruan se Shqipëria, e cila kërkon anëtarësim në BE është përfshirë prej javësh nga protestat.
“Përveç Ishullit të Sazanit, planet përfshijnë një zhvillim privat në një gadishull të vogël pranë qytetit të Zvërnecit, dunat e të cilit ndajnë Lagunën e Nartës nga Deti Adriatik. Zona është e mbrojtur si habitat për shumë lloje zogjsh dhe kafshësh.
Rama tha se puna paraprake eksploruese në vend është ndërprerë përkohësisht për shkak të “presionit”, por shtoi se projekti përfundimisht do të ecte përpara.
Kryeministri theksoi se ende nuk ishin paraqitur aplikime për ndërtim as për Sazanin dhe as për Zvërnecin. Ai tha se do të kryheshin vlerësime të ndikimit në mjedis. Sipas qeverisë, zhvillimi i kufizuar dhe i ndjeshëm ndaj mjedisit lejohet në të dyja zonat.
Grupet mjedisore kanë kritikuar ndryshimet në ligjin e zonave të mbrojtura të Shqipërisë të miratuara në vitin 2024. Qeveria i ka përshkruar ndryshimet si një sqarim të statusit të mbrojtjes së zonave, por BE ka thënë se ndryshimet dobësuan mbrojtjet mjedisore.
Rama e hodhi poshtë këtë vlerësim. Ai tha se nuk kishte “asnjë shans” që një vend kandidat i BE-së si Shqipëria të ndiqte një projekt që nuk ishte në “përputhje të plotë” me kriteret e ndikimit në mjedis të BE-së.